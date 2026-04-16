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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedo el grupo de Junior en la Copa Libertadores, tras Palmeiras 2-1 Sporting Cristal

Así quedo el grupo de Junior en la Copa Libertadores, tras Palmeiras 2-1 Sporting Cristal

Este jueves, Palmeiras venció a Sporting Cristal por la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Así quedaron en la tabla junto a Junior y Cerro Porteño.

Por: EFE
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Palmeiras celebrando contra Sporting Cristal.
Palmeiras celebrando contra Sporting Cristal.
Getty Images.

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