Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Libertadores, tras Flamengo 4-1 Medellín

Este jueves, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Flamengo superó 4-1 a Independiente Medellín por la segunda jornada del grupo A de la Copa Libertadores 2026. Los brasileños dominaron de principio a fin y confirmaron de una vez por todas su favoritismo en esta zona. Los 'poderosos' lo intentaron, llegaron a empatar, pero no lograron sostenerse y regresan a Colombia con las manos vacías.

A los 15 minutos, el 'mengao' abrió la cuenta con un buen ramate de Lucas Paquetás desde el costado izquierdo del área. DIM no se escondió, lo intentó con transiciones rápidas y consiguió la paridad al 39' con una gran definición cruzada de Yony González.

La dicha duró muy poco, ya que cinco minutos más tarde, Bruno Henrique anotó de cabeza y devolvió la tranquilidad en el Maracaná. La segunda parte fue un monólogo de los brasileños que amplió la cuenta sin problemas. Al 67', Giorgian de Arrascaeta marcó con un tiro desde el centro del parea y sobre el final, al 90+6, Pedro, el goleador, le puso la guinda al pastel.

Con este resultado, Flamengo es líder del grupo A con seis puntos mientras que Medellín aparece tercero con una unidad.



Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Libertadores 2026

# Equipos PJ PG PE PP DIFF GOLES PTS 1 Flamengo 2 2 0 0 +5 6:1 6 2 Estudiantes 2 1 1 0 +1 3:2 4 3 Independiente Medellín 2 0 1 1 -2 2:4 1 4 Cusco 2 0 0 2 -3 1:4 0