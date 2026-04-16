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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Libertadores, tras Flamengo 4-1 Medellín

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Libertadores, tras Flamengo 4-1 Medellín

En el estadio Maracaná, Flamengo superó a Independiente Medellín, por la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2026. Acá toda la información.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Flamengo vs. Medellín - Copa Libertadores 2026.
Flamengo vs. Medellín - Copa Libertadores 2026.
Getty Images.

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