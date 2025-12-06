Miguel Borja rompió el silencio tras su salida de River Plate; le envió mensaje a Néstor Lorenzo

Miguel Ángel Borja es uno de los jugadores colombianos de los que más se habla tras su salida de River Plate, por lo que su nombre ha sido relacionado con varios equipos de México, Colombia y Perú que quieren contar con sus servicios para 2026.

El ‘Colibrí’ ha sido mencionado como posible refuerzo de Tigres y América de México, mientras que en Colombia se especula con el interés del Junior de Barranquilla, club en el que ya tuvo una etapa y que buscaría repatriarlo.

Por otro lado, el exjugador de Atlético Nacional también ha sido vinculado con Alianza Lima, una de las instituciones más importantes del fútbol peruano, que tendría en la mira al delantero nacido en Tierralta (Córdoba).

Por ahora, el próximo destino de Borja es una incógnita, aunque el jugador se refirió a lo que viene para su carrera deportiva tras su salida de la ‘banda cruzada’.



“Quiero tener la oportunidad de jugar el Mundial 2026"

Miguel Borja, delantero colombiano, se disculpa con la hinchada de River Plate por un gol errado AFP

Recientemente, el futbolista de 32 años concedió una entrevista a 'Picadito TV', en la que habló sobre su paso por el ‘millonario’ y dejó claro que su objetivo es jugar la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Colombia.

"No tengo nada, estoy esperando la mejor opción. Me llegaron ofertas y las estoy analizando con mi familia. Quiero tomar una decisión buena que me dé la oportunidad de ir al Mundial. El 2026 va a ser uno de los mejores años de mi carrera; me salieron opciones de Rusia y Países Bajos", comentó el exdelantero de Palmeiras y Gremio.

Agradeció también a la hinchada de River Plate: “Muchas gracias por confiar en mí. Donde iba, siempre el respeto lo fue todo; nunca un insulto cuando salía con mi familia. Jamás viví un momento desagradable”.

Y añadió: “En el campo exigen porque pagan una entrada y es válido. Si allí no salen las cosas, es normal que te critiquen y yo lo entiendo, no me escondo ante la responsabilidad. Quiero agradecer porque siempre me apoyaron; espero que las puertas de River queden abiertas para cuando los vaya a ver y, desde lejos, hacer fuerza para que salga campeón”.



Números de Miguel Borja en River Plate

En su paso por River Plate, club al que llegó a mediados de 2022, Miguel Ángel Borja disputó un total de 159 partidos, en los que registró 62 goles y 10 asistencias por todas las competiciones. Además, conquistó tres títulos con la institución argentina.