Miguel Borja, elegido para reemplazar al "futbolista más importante en la historia" de club mexicano

Miguel Borja llegó a River Plate el 12 de julio de 2022, con la ilusión de hacer historia y escribir varias páginas doradas. Allí, ha logrado tres títulos: la Supercopa Argentina, el Trofeo de Campeones y la Liga de Argentina. Además, está cerca de convertirse en el máximo goleador colombiano vistiendo la camiseta de la 'banda cruzada', con 60 tantos, solo detrás de Juan Pablo Ángel, que tiene 62.

Eso sí, el 2025 no ha sido el mejor, ya que solo ha marcado seis anotaciones en 25 compromisos. Razón por la que la institución argentina está buscando su salida y desde México llegó una seria posibilidad. Tigres de la UANL está interesado en fichar al 'colibrí' y en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con Omar Zerón, periodista de 'TNT Sports', para ahondar en el tema.

"Llegó la noticia, desde Buenos Aires, sobre Miguel Ángel Borja. Dicen que está cerca de Tigres, ya que buscan un sustituto para André-Pierre Gignac, quien, curiosamente, llegó hace 10 años a ese club para convertirse en el futbolista franquicia y más importante en su historia. La institución ha buscado y traído futbolistas de la liga mexicana, pero no lograron responder", afirmó de entrada.

Miguel Ángel Borja, delantero colombiano, celebra un gol en la Liga de Argentina AFP

Pero no fue lo único. "Por eso, en la actualidad, hay dos nombres que están en carpeta y ambos tienen competencia en el actual Mundial de Clubes. Ellos son Ángel Correa, del Atlético de Madrid, y Miguel Ángel Borja, quien está en River Plate. Ahora, en México, el delantero colombiano no es bien visto porque creen que es un futbolista veterano y que está en la parte final de su carrera", dijo.

Por último, dejó claro que, desde su perspectiva, no ve al 'cafetero' como reemplazo. "Habrá que ver qué pasa con él, ante la baja de Sebastián Driussi por lesión. Ya en mi opinión, creo que Miguel Ángel Borja no encajaría en Tigres; lo cierto es que por el tema económico no va a ser problema, teniendo en cuenta que es un equipo que tiene un buen dinero e invierte en futbolistas", sentenció.