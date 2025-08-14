Jorge Carrascal fue la sensación en su debut con Flamengo; "bienvenido fútbol"

Flamengo puso un pie en la siguiente etapa de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 al también brasileño Internacional, en el partido de ida de octavos de final, jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Además, este partido estuvo marcado porque se dio el debut oficial de Jorge Carrascal con la camiseta del 'Fla'.

Bruno Henrique marcó el único tanto del partido en el minuto 28 con un golazo de cabeza, tras un tiro de esquina cobrado por Luiz Araújo. Con el resultado, el equipo más popular de Brasil solo necesitará de un empate cuando visite el próximo miércoles 20 de agosto al conjunto de Porto Alegre para seguir vivo en el torneo continental.

Flamengo sobresalió especialmente en el primer tiempo, con una clara estrategia ofensiva en la que fueron claves el recién llegado Samuel Lino, Luiz Araújo y, por supuesto, el autor del gol.

Lino, exjugador del Atlético de Madrid, puso desde un inicio emoción al encuentro, pero fue Luiz Araújo quien le dio el primer susto al Internacional con un disparo cruzado a los 12 minutos, que el guardameta uruguayo, Sergio Rochet, logró desviar ágilmente.

Publicidad

El marcador pudo ser superior, pero entre la destreza del arquero charrúa y varias llegadas desperdiciadas, los cariocas se resignaron con el triunfo por el mínimo marcador.

Jorge Carrascal, jugador colombiano, es el fichaje estrella de Flamengo para la vigente temporada Twitter Oficial de Flamengo

También pesó la reacción de Internacional, que en el segundo tiempo entró decidido a buscar el gol del empate, pero la defensa del 'Fla' fue sólida, incluso en los minutos finales de reposición, cuando Rossi atajó un lindo tiro de Vitinho.

Publicidad

El 'Colorado' insistió hasta el final, pero no logró igualar a Flamengo, por lo que tendrá que ganar en casa por más de un gol de diferencia para avanzar a cuartos de final. El conjunto carioca tenía más de una razón para mostrar su superioridad, con el seleccionador Carlo Ancelotti entre el público del Maracaná.

Hablar del fútbol de Flamengo se ha vuelto en vano, al menos para mí, pero siempre cabe decir lo altamente asociativo que es Jorge Carrascal.

En pocos pases o intervenciones te das cuenta que es un artesano del juego y que es complementario al resto.pic.twitter.com/bSPB2CKCdM — Mauricio Saldaña (@maurisaldana) August 14, 2025

El técnico italiano anunciará la próxima semana los convocados para la selección brasileña que se medirá contra Chile y Bolivia en los partidos por las eliminatorias mundialistas en septiembre. Justamente, hablando de selecciones, no pasó desapercibido el debut de Jorge Carrascal, uno de los habituales convocados por Néstor Lorenzo a la 'tricolor'.

BIENVENIDO FÚTBOL, VUELVE JORGE CARRASCAL A LA COPA LIBERTADORES pic.twitter.com/BYtTEAVByv — Fran (@frabigol) August 14, 2025

Allí, el colombiano empezó en el banco de suplentes, pero ingresó al minuto 72 por Gonzalo Plata, luciendo la camiseta de Flamengo por primera vez de manera oficial. Recordemos que fue presentado el pasado 2 de agosto, como su fichaje estelar, proveniente del Dinamo Moscú.

🇨🇴 Jorge Carrascal 🆚 #Internacional 🇧🇷



📌 24 minutos jugados

📌 8 de 12 pases acertados

📌 2 pases en el último tercio

📌 100 % de efectividad en sus regates

📌 5 de 10 duelos ganados pic.twitter.com/9D7vIjwKpJ — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 14, 2025

Las sensaciones que dejó Jorge Carrascal fueron más que positivas. Los elogios no se hicieron esperar en redes sociales y, de paso, resaltaron sus números en cancha: "ocho de 12 pases acertados, dos pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus regates y, por último, cinco de diez duelos ganados".