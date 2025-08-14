Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal fue la sensación en su debut con Flamengo; "bienvenido fútbol"

Jorge Carrascal fue la sensación en su debut con Flamengo; "bienvenido fútbol"

Después de haber sido presentado como el fichaje estrella, Jorge Carrascal sumó sus primeros minutos con el 'Fla', en Copa Libertadores, y dio de qué hablar.

Jorge Carrascal, jugador colombiano, debutó con Flamengo frente a Internacional de Porto Alegre
Jorge Carrascal, jugador colombiano, debutó con Flamengo frente a Internacional de Porto Alegre
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 14, 2025 05:43 a. m.