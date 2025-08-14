"Jorge Carrascal es talentoso, pero, por querer mostrar su calidad, perdió su posición"

Flamengo y Estudiantes dieron un paso hacia un eventual emparejamiento en cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, luego de imponerse 1-0 a Internacional de Porto Alegre y Cerro Porteño en la ida de octavos, respectivamente.

Gran candidato al título, y a su cuarta corona copera, el club más popular de Brasil sacó ventaja mínima en el Maracaná, en la única llave que enfrenta a equipos de un mismo país, mientras que los argentinos se impusieron, sobre la hora, en predios paraguayos.

De sostener estos resultados el próximo miércoles 20 de agosto, en los juegos de vuelta, rojinegros y albirrojos se enfrentarán en la ronda de los ocho mejores del principal torneo de clubes de América.

Con el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, observando desde las tribunas del Maracaná, Filipe Luís condujo a la nómina más costosa del continente hacia un triunfo, sellado con un bello cabezazo de Bruno Henrique (28') en un tiro de esquina cobrado por Luiz Araújo.

Publicidad

El 'Fla' tuvo un primer tiempo sólido, en el que ejecutó el fútbol intenso y ofensivo enseñado por el exlateral del Atlético de Madrid, aunque en la segunda parte su fluidez y control retrocedieron algunos peldaños por causa de la reacción colorada.

El campeón de la Libertadores en 2006 y 2010 apostó a la conducción de su capitán Alan Patrick y a la juventud del atacante Ricardo Mathias, que le ganó el puesto a los experimentados Rafael Santos Borré y Enner Valencia.

Jorge Carrascal, jugador colombiano, debutó con Flamengo frente a Internacional de Porto Alegre Getty Images

Publicidad

Aunque alejó a los dueños de casa del arco del uruguayo Sergio Rochet, Inter apenas pudo ver la cara del guardameta argentino Agustín Rossi y su destino en octavos, se definirá en el estadio mundialista Beira-Río.

Ahora, otro de los jugadores que se llevó las miradas fue Jorge Carrascal, quien hizo su debut oficial con la camiseta de Flamengo. El colombiano ingresó a la cancha al minuto 72 por Gonzalo Plata y dejó buenas sensaciones. Así se lo hizo saber su entrenador Filipe Luís, en rueda de prensa.

"Es un jugador que ya hemos visto con mucha calidad. Tiene un manejo de balón muy fino. Es cierto que entró en un momento del partido en el que nuestro equipo no dominaba, no le favorecía, y terminó alejándose un poco de la posición que teníamos prevista para él desde el principio", afirmó de entrada.

Pero no fue lo único y, fiel a su estilo, el estratega aprovechó para hacer una pequeña crítica. "Quizás por querer demostrar su calidad, Jorge Carrascal terminó perdiendo su posición con frecuencia y no creando las situaciones que esperábamos para que fuera más decisivo. Tenemos un jugador muy talentoso en nuestra plantilla y vamos a nutrirlo para que se convierta en uno de los favoritos de la afición en los próximos años", sentenció.