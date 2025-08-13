Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Crece la polémica en la Liga Femenina; "a mí los hinchas de América me han tratado mal"

Crece la polémica en la Liga Femenina; "a mí los hinchas de América me han tratado mal"

Durante el encuentro del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina entre Santa Fe y América, se presentó un acto de racismo contra el cuerpo técnico del conjunto vallecaucano.