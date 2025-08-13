Crece la polémica en la Liga Femenina; "a mí los hinchas de América me han tratado mal"

Independiente Santa Fe femenino recibió a América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo B de la Liga BetPlay Femenina. Las ‘diablas rojas’ se llevaron la victoria por 1-0 gracias a un gol de Elexa Bahr, anotado a los 61 minutos.

Más allá del marcador en la capital de la República, el compromiso estuvo marcado por un lamentable episodio de racismo ocurrido durante el tiempo de adición. Desde una de las tribunas, un grupo de aficionados de Santa Fe lanzó insultos racistas contra miembros del cuerpo técnico americano. La situación fue informada a la árbitra central, Camila Rodríguez, quien decidió detener el partido por algunos minutos.

En la rueda de prensa posterior, el entrenador de América, Carlos Ramírez, se pronunció visiblemente conmovido:

“Duele y yo estoy orgulloso de mi raza, de mis hijos que son negros, y venir acá a la capital a recibir ese maltrato… Hoy siento dolor de patria. Esto es Colombia: hay problemas mucho más delicados, como personas privadas de la libertad, enfermos y niños sin recursos, para que un desadaptado venga a decirme ‘negro’ en una cancha. Estoy orgulloso de mi raza y de mis jugadoras que compiten con profesionalismo”.

Publicidad

Santa Fe vs. América, por liga femenina @americadecali_fem/Instagram

Sin embargo, las palabras de Ramírez recibieron una respuesta polémica por parte de su colega Omar Ramírez, técnico de Santa Fe, quien minimizó el hecho y lo calificó de “dramático”:

Publicidad

"¿Por qué se mete con el público?, ¿para qué se mete con la hinchada? En ningún momento le dijeron negro. Es cierto que hay que atacar el racismo, pero lo de hoy no; que no sea dramático. Yo he ido a Cali y a mí también me han tratado mal".

Por su parte, Viviana Acosta, jugadora de Santa Fe, aseguró: “No entendí muy bien la situación; fue hasta que la juez nos explicó que se trataba de un tema de racismo. Independientemente de lo ocurrido, hay que respetar al rival, y el árbitro debe poner límites tanto a la hinchada como al equipo contrario”.



¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe femenino?

América de Cali e Independiente Santa Fe volverán a enfrentarse por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina el martes 19 de agosto en el estadio Pascual Guerrero. El partido está programado para las 4:30 p. m. (hora colombiana).