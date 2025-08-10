Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Ángel Borja y un mensaje contundente a River Plate sobre su futuro

Miguel Ángel Borja y un mensaje contundente a River Plate sobre su futuro

El delantero colombiano, de 32 años, no atraviesa su mejor momento en la ‘banda cruzada’, situación que le ha generado innumerables críticas por parte de la afición y la prensa argentina.