Miguel Ángel Borja y un mensaje contundente a River Plate sobre su futuro

River Plate no pasó del empate sin goles en su visita a Independiente de Avellaneda por la cuarta fecha de la Liga Profesional Argentina 2025. El duelo, disputado en el estadio Libertadores de América, dejó un sabor amargo para ambos equipos, que no lograron vulnerar las porterías rivales en un compromiso intenso pero con escasas opciones claras de gol.

En el conjunto ‘millonario’ estuvieron presentes desde el inicio los colombianos Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, mientras que Juan Fernando Quintero ingresó en la segunda parte para aportar frescura en el mediocampo. El partido fue de alta exigencia física, con Independiente buscando aprovechar su localía y River apostando por transiciones rápidas para sorprender.

¿Cómo le fue a Miguel Borja frente a Independiente?

Miguel Ángel Borja anotó gol con River Plate sobre Platense AFP

El delantero nacido en Tierralta (Córdoba), fue titular y jugó los 90 minutos en el empate 0-0 frente a Independiente. Según la aplicación especializada ‘Sofascore’, Borja obtuvo una calificación de 6,8 puntos, reflejando una actuación correcta pero sin incidencia directa en el gol.

Publicidad

Tras el encuentro, más allá de lo estrictamente deportivo, el exjugador de Junior, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Palmeiras, entre otros, habló sobre su futuro en el club. Con contrato vigente hasta diciembre de este año, el ‘Colibrí’ se mostró optimista respecto a su permanencia.

“Vivo el presente, estoy muy contento, muy feliz en Argentina y, a pesar de los momentos difíciles que he vivido, familiares y deportivos, son más las cosas positivas que viví. Tengo a mi hija que nació en Argentina, por eso estoy muy agradecido por todo lo que viví aquí. Está todo dado para que la historia continúe”, expresó el atacante en declaraciones a ‘TNT Sports’.

Publicidad

Borja reconoció que no atraviesa su mejor etapa futbolística desde su llegada a mediados de 2022, pero confía en revertir la situación. “Soy consciente de lo que estoy viviendo, de lo que debo mejorar. Me considero autocrítico y creo que las cosas van a mejorar. Soy una persona de fe y creo que todo es pasajero”.

"SOY CONSCIENTE DE LO QUE TENGO QUE MEJORAR, SOY AUTOCRÍTICO"



La palabra de Miguel Borja en la previa de Independiente vs. River



"Esta todo dado para que la historia continúe", dijo con respecto a su renovación#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PSXu2SFisE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Asimismo, destacó el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros: “El apoyo que tengo de Gallardo y de mis compañeros es muy bonito, muy especial. Eso me motiva mucho y me compromete a seguir trabajando”.



Números de Miguel Ángel Borja con River Plate

Desde su llegada a River Plate, el delantero colombiano de 32 años ha acumulado experiencia y protagonismo en el frente de ataque. En todas las competiciones, Borja ha disputado un total de 143 partidos, en los que ha marcado 61 goles y repartido 10 asistencias. Estos registros los consiguió en 8.001 minutos en cancha, manteniendo un promedio de gol que lo consolida como uno de los artilleros importantes en la era reciente del club.