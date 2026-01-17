Miguel Borja y su jocosa credencial para la nacionalidad argentina: "Ya sé hacer un asado"

Uno de los jugadores colombianos más sencillos y que ha demostrado que no olvidad sus raíces es Miguel Borja. El delantero siempre se deja ver de vacaciones en su nata Tierralta, Córdoba, y esta vez hasta sacó risas por su particular argumento para que le dieran la nacionalidad argentina.

El jugador de 32 años apareció en un video en redes sociales realizando un asado en familia. Más allá de voltear la carne y las mazorcas que se logran apreciar, lo más llamativo fue la historia que contó. "Nos vamos de asado, ¿sabes por qué?. Yo ya tengo la nacionalidad argentina. Me la dieron fue porque un día probé un asado que le hice a unos amigos y ahí probé sino no me la dan. Argentino se que respete sabe hacer asado. Si está doradito es porque el man sabe hacer asado", dijo el futbolista.

Y es que como bien se sabe, en Argentina el asado hace parte de la cultura y es el evento social más importante. Desde la gente del común hasta los mismos jugadores. De hecho, en Boca Juniors se dice que hay un asado por semana entre todos los miembros del plantel. Eso sí, a Borja lo dejaron 'bien entrenado' fue en su paso por River Plate.

De momento, Borja se encuentra de vacaciones a la epsera de que Cruz Azul salga de una ficha de extranjero para poder anunciarlo oficialmente y así convertirse en el tercer colombiano de los 'cementeros' junto a Kevin Mier y Willer Ditta.



BORJA Y LA NACIONALIDAD ARGENTINA POR HACER UN ASADO 🤣 pic.twitter.com/H3yoWGfzms — Diario Olé (@DiarioOle) January 17, 2026