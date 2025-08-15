Miguel Borja y una 'lapidaria' calificación con River Plate; "es solución para los rivales"

Este jueves 14 de agosto, River Plate visitó a Libertad en territorio paraguayo, por el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores, donde Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño fueron inicialistas en el combinado dirigido por Marcelo Gallardo.

No obstante, ninguno de los dos ‘cafeteros’ tuvieron una buena actuación en la primera mitad; tanto, que para el complemento el ‘Muñeco’ les dio salida, buscando revulsivos y alternativas futbolísticas en el terreno de juego.

Y esto se vio reflejado en las calificaciones y comentarios que los medios argentinos le hicieron a los dos colombianos, pero especialmente con el ‘colibrí’, a quien le dieron ‘palo’ por su actuación en territorio paraguayo.

“Este es el Borja que estamos acostumbrados a ver desde hace tiempo. Un problema para los ataques de River y una solución para los rivales”, citó el portal ‘TyC Sports’, que le dio tres puntos de diez, al igual que ‘Olé’.

Por su parte, a Castaño también lo ‘rajaron’ en ‘TyC Sports’ con tres puntos de calificación, además de echarle en cara todo el ‘billetal’ que costó: “Jugó apenas 45 minutos, los suficientes como para que saliera eyectado del equipo en el entretiempo. Nulo aporte. Valió más de 13 millones de dólares”.

El único colombiano que salió parado del duelo frente a Libertad fue Juan Fernando Quintero, quien, en el mencionado portal argentino, recibió seis puntos, además de toda una lluvia de elogios, pues su presencia en el campo hizo efecto inmediato.

“Saludable ingreso, porque en un partido con un rival rápidamente cansado, tuvo la oportunidad de profundizar, encontrar pases, asociarse con jugadores de flojo rendimiento en la primera parte. ‘Juanfer’ mejoró un poquito a River y es lo más valorable de esta noche discreta”, citó ‘TyC Sports’ sobre el paisa.

