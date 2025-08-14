Todo mal para León y James Rodríguez; noticia que preocupa a los hinchas de 'la fiera'

León, equipo en el que milita el colombiano James Rodríguez, atraviesa un momento complicado en la Liga MX. En su última presentación, el conjunto de Guanajuato cayó como local 3-1 ante Monterrey, en un partido en el que el ‘10’ de la Selección Colombia estuvo ausente por lesión.

La expectativa de la afición y del técnico Eduardo Berizzo era contar con el cucuteño para el siguiente compromiso y así reforzar el ataque en busca de un resultado positivo. Sin embargo, las noticias no son alentadoras. De acuerdo con el periodista mexicano ‘Paco’ Montes, James, de 34 años, volverá a perderse el siguiente encuentro debido a que no se ha recuperado de los problemas musculares que lo aquejan.

“El Club León acaba de partir rumbo a Aguascalientes para enfrentar este viernes a los ‘Rayos’ de Necaxa, dirigidos por Fernando Gago, y nuevamente no contará con James David Rodríguez Rubio. De hecho, no llegó a las instalaciones, no viajó en el autobús y no estará presente porque persisten los problemas musculares. Se le ha complicado la recuperación al gran ‘10’ colombiano. Veremos cómo avanza su proceso de rehabilitación, pero, por lo pronto, vuelven a cuidarlo y no estará en este partido tan importante para ‘la Fiera’, que busca reencontrarse con la victoria”, explicó Montes.

James Rodríguez milita en el actualidad en el León. AFP

Hora y dónde ver Necaxa vs. León, por la Liga MX

Fecha: Viernes 15 de agosto

Hora: 10:05 p.m. (hora de colombiana)

Estadio: Victoria, Aguascalientes

Transmisión: Claro Sports, Claro Video y en el canal de YouTube de Claro Sports.

Con tres derrotas y una sola victoria, el equipo presenta la tercera peor ofensiva del campeonato, con apenas tres goles en cuatro partidos. En defensa, la situación no es mucho mejor: León ha recibido ocho tantos, lo que lo coloca como la tercera zaga más vulnerable del torneo.



Números de James Rodríguez en León

Desde su llegada al conjunto esmeralda a comienzos de 2025, James Rodríguez ha disputado un total de 23 partidos oficiales, sumando tres goles y siete asistencias en todas las competiciones. Su aporte en la generación de juego ha sido clave, no solo por las cifras, sino también por su capacidad para asociarse con sus compañeros y filtrar balones en el último tercio de la cancha.