La nueva estrella del Real Madrid se sorprende de sus compañeros: "es un ritmo muy alto"

El argentino Franco Mastantuono, que fue presentado el jueves -al cumplir la mayoría de edad- como jugador del Real Madrid, se entrenó este viernes por primera vez con sus nuevos compañeros a las órdenes de Xabi Alonso.

El joven futbolista argentino, que en la emocionada jornada de presentación aseguró que tenía muchas ganas de comenzar a trabajar con la plantilla madridista, completó su primera sesión con el conjunto blanco, que prepara el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española) contra Osasuna en el Santiago Bernabéu, fijado para este martes a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

El argentino llegó a Madrid el 2 de agosto y desde el día siguiente siguió un plan específico de trabajo, ya que, según la normativa FIFA acerca de que futbolistas extracomunitarios menores de 18 años no pueden entrenarse con un equipo europeo, no pudo ser jugador de pleno derecho del conjunto blanco hasta cumplir la mayoría de edad, lo que ocurrió este jueves.

Publicidad

El 14 de agosto quedó reservado para su presentación y ya desde este viernes manos a la obra para que Alonso, con quien habló antes de concretar su fichaje por el Real Madrid, le vea de cerca.

El jugador, ex River Plate, luego del entrenamiento aseguró: "Muy contento de mi primer entrenamiento. El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos", dijo en Realmadrid TV.

Publicidad

Real Madrid AFP

Por otro lado, Mastantuono señaló lo más destacado para él de su primer día entrenando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. “La calidad de mis compañeros. La velocidad, es un ritmo muy alto que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor”, afirmó.

Además, habló de su encuentro con su nuevo técnico, Xabi Alonso: "Con él muy bien. Me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar; salió un buen entrenamiento", concluyó.

Los pupilos de Xabi Alonso, incluido el uruguayo Fede Valverde, que no participó en el amistoso ante el Tirol por una sobrecarga, empezaron con trabajo en el gimnasio y vídeo con análisis táctico, y posteriormente, en el terreno de juego de la ciudad deportiva de Valdebebas, completó una sesión intensa con movimientos de combinación llegadas, disparos y partidos de cinco contra cinco.



Las bajas del Real Madrid para el juego ante Osasuna

Según informa el club, los franceses Eduardo Camavinga y Ferland Mendy, el brasileño Endrick y el inglés Jude Belllingham continúan con los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones que les tienen apartados de la disciplina del grupo.