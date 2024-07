Miguel Monsalve, en su llegada a Gremio: "Deseo estar en cancha aportando todo de mí"

Poco ha pasado desde el anuncio deMiguel Monsalvecomo nuevo futbolista de Gremio, pero el colombiano ya es protagonista en el cuadro ‘tricolor’, volviéndose tendencia en las redes con motivar video, en el que invitó a toda la hinchada a acompañar este segundo semestre.

Y es que, frente al mal presente del equipo de Porto Alegre, el colombiano hizo un llamado a la calma, enfatizando en que dejará todo en la cancha para lograr los objetivos propuestos de cara a lo que viene.

“Hola torcida gremista, un orgullo, un placer estar acá. Deseando poder estar en la cancha, aportándoles todo de mí y deseando poder estar ahí con su apoyo, va a ser fundamental para nosotros”, dijo el nuevo refuerzo de Gremio, quien llegó proveniente del Medellín, de Colombia.

Orgulho em vestir as três cores 🇪🇪💙 Miguel Monsalve chegou e já deixou uma mensagem pra torcida Tricolor. Também estamos ansiosos para te ver em campo! pic.twitter.com/7lVtkmYsXE — Grêmio FBPA (@Gremio) July 20, 2024

No obstante, la cosa no quedó ahí, pues el colombiano se extendió un poco más; esto, en su presentación oficial con el cuadro de Porto Alegre: “Si el club nos contrató es por nuestras condiciones. Sabemos que estamos en una situación en la que no queremos estar, pero tenemos las herramientas para ayudar al grupo a salir de esta situación. Espero que la adaptación sea lo más rápida posible, aquí todos facilitan la adaptación”.

Sumado a eso, Miguel Monsalve se refirió a la competencia directa que tendrá con Franci Cristaldo en su posición, afirmando que su perspectiva es diferente y el objetivo es aprender y crecer lo más que se pueda.

“Yo no lo veo como una competencia, al contrario, como un compañero que me puede hacer crecer. Sé lo que hizo por el club, el gran jugador que es. Quiero aprender de él. Mi juego es como enganchar, tener el balón, me gusta regatear. Vengo para aprender y con ganas de estar disponible. Es una gran responsabilidad para la que estoy preparado”, complementó el mediocampista de 20 años.

¿Qué dijo Miguel Monsalve en su despedida de Medellín?

Tras confirmarse la noticia de que sería nuevo jugador del Gremio, de Brasil, Monsalve le dedicó unas sentidas palabras al cuadro ‘poderoso’, del que es hincha y aspira a salir campeón con ese equipo paisa.

“Algún día volveré para cumplir ese sueño tan anhelado que es poder ser campeón con el equipo que amo”, dijo el nuevo refuerzo de Gremio, quien ya tiene la mente puesta en el cuadro ‘tricolor’, que actualmente se encuentra en zona de descenso.

Se espera que en los próximos días el colombiano inicie sus trabajos con el cuadro brasileño.