Richard Ríos genera ilusión; novedad de última hora en el Benfica

Richard Ríos es uno de los jugadores de mayor confianza de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y de los que suena más fuerte para acudir al Mundial de 2026. Sin embargo, a comienzos de este año saltaron las alarmas por una lesión que sufrió con Benfica el pasado 14 de enero contra el Porto, en los cuartos de final de la Taca de Portugal. La molestia fue en un hombre y todo parece indicar que estuvo a punto de sufrir una luxación.

El tiempo de bajar estimado fue de cuatro a cinco semanas y por eso este miércoles 11 de febrero sorprendió su presencia en el entrenamiento con sus compañeros.

“¡Dos buenas noticias del entrenamiento del Benfica! Richard Ríos y Alexander Bah están más cerca de la recuperación y ya entrenan con sus compañeros. Alexander Bah y Richard Ríos se están integrando progresivamente en los entrenamientos, lo que es una excelente noticia para José Mourinho, técnico del Benfica", fue el reporta del portal 'luso' 'A Bola' sobre la novedad con el colombiano.

Y es que Benfica se reportó hace un par de horas con varias fotos de Ríos junto con la frase "trabajo en progreso".



Hasta el momento no había una fecha en concreto sobre su regreso, aunque el DT José Mourinho si manifestó en una rueda de prensa que era posible tenerlo en el encuentro de vuelta contra los 'merengues' por la Champions League.

“Ríos es un jugador único en nuestra plantilla, único en sus características, pero creo que quien ha jugado lo ha hecho muy bien. Hemos encontrado una dinámica muy adaptada a sus características... No me sorprendería que estuviera en el segundo partido contra el Real Madrid. El primero es quizás prematuro, pero entre el primero y el segundo. Su llegada está a la vuelta de la esquina”, contó 'The Special One'.

Ríos venia siendo titular y uno de los hombres de confianza de 'Mou' pese algunas críticas de la prensa y la afición sobre su rendimiento. El nacido en Vegachí ha disputado 32 partidos, ha marcado tres goles y ha dado 12 asistencias, con un acumulado de 2.621 minutos de juego.