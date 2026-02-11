Novedades con Maithe López, figura de Selección Colombia femenina Sub-20; "queremos cuidarla"

La Selección Colombia está decidida a hacer historia en el Sudamericano femenino Sub-20. El torneo que se disputa en Paraguay y empezó el 4 de febrero de 2026, entrega cuatro cupos al Mundial. Sin embargo, la 'tricolor' también quiere ser campeona y, para ello, Luisa Agudelo, con sus espectaculares atajadas, y Maithe López, con sus goles, son piezas fundamentales.

Justamente, la delantera ha marcado dos tantos en lo que va del certamen. En la primera jornada, el combinado patrio descansó, por lo que su debut fue en la fecha 2, donde igualó 0-0 con Chile. Posteriormente, en la tercera jornada, la escuadra 'cafetera' derrotó 1-0 a Venezuela, con anotación de Maithe, dándole los primeros tres puntos al conjunto colombiano.

Por último, el pasado martes 10 de febrero, la Selección Colombia venció 2-0 a Uruguay, de la mano de Maithe López y Fernanda Viáfara. Con esos resultados, la 'tricolor' ya aseguró su presencia en el hexagonal final, a falta de una fecha, donde se verá las caras con Paraguay, el jueves 12 de febrero, a las 4:00 p.m. (hora de Colombia), con transmisión de Gol Caracol.

Sin embargo, no todo es 'color de rosa', ya que se presentaron novedades con la goleadora del equipo nacional. En entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el director técnico, Carlos Paniagua, dio noticias. "A ella la convocamos en noviembre del año pasado, cuando estaba en Estados Unidos, pero solo entrenando, más no compitiendo", comentó.



"Infortunadamente, en un partido con Santa Fe, sufrió una lesión de rodilla, tuvo que parar y se unió al grupo el 16 de enero en Bogotá. A raíz de eso, viene cargándose el aductor y, por eso, la queremos cuidar. Ella quería seguir, pero es mejor esperar un poco", añadió el entrenador, quien confirmó que no estará en la última jornada de la fase de grupos del campeonato.

Maithe López, una de las figuras de la Selección Colombia, fue clave para la clasificación al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

"La vamos a cuidar, que esté a punto a partir del lunes 16 de febrero para el inicio del hexagonal final, que haga trabajo de fisioterapia y lo otro es que tenemos cuatro con tarjeta amarilla. Y bueno, de no jugar estas futbolistas, no estarían en riesgo de perderse el primer partido del hexagonal, queremos comenzar ese hexagonal bien, ya que es bastante parejo", puntualizó.

Por último, Carlos Paniagua hizo un análisis de lo que va del torneo. "Primero, se tuvo un calendario exigente, jugando seguido, a temperaturas de 36 y 37 grados. Además, el debut fue un poco ansioso, teniendo en cuenta que para muchas jugadores fue su primer partido internacional. Sin embargo, vienen de menos a más, ganado confianza y soltándose", culminó.