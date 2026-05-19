Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 10

Filipo Ganna arrasó en la contrarreloj de la etapa 10 del Giro de Italia, este martes en Massa, en la que Jonas Vingegaard, apenas 13º, decepcionó a pesar de acercarse a la 'maglia rosa', aún en manos del portugués, Afonso Eulálio.

El ciclista italiano del equipo Netcompany Ineos recorrió los 42 km de la 'crono' a una media asombrosa de 54,921 km/h, un récord para una contrarreloj de esta distancia en una gran vuelta, para firmar la octava victoria de etapa de su carrera en el Giro.

En un recorrido rectilíneo y totalmente llano, el antiguo doble campeón del mundo de la especialidad (2020, 2021) aventajó en casi dos minutos a su compañero neerlandés, Thymen Arensman (1:54), autor de una buena operación en la general, y al francés, Rémi Cavagna (1:59).

Vingegaard, al que no le favorecía el trazado, terminó 13º, exactamente a tres minutos de Ganna, es decir, con un tiempo peor que el de escaladores como Derek Gee o Ben O'Connor.



Insuficiente para arrebatar el maillot rosa al portugués Afonso Eulálio, que mantiene el liderato de la clasificación general por 27 segundos.

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Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 10

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 39h 40' 34''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 27''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 1' 57''

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 24''

5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 48''

6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 06''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 28''

8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 34''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 36''

10. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 16''

11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 45''

12. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 27''

13. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 39''

14. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 6' 11''

15. David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 6' 37''

16. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 6' 59''

17. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 7' 22''

18. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 7' 47''

19. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 8' 00''

20. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 53''

21. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 9' 08''

22. Harold Martín López (XDS Astana Team) - a 9' 43''

23. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 10' 00''

24. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) - a 10' 18''

25. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 11' 45''

26. Josh Kench (Groupama - FDJ United) - a 13' 54''

27. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 13' 57''

28. Jefferson Alexander Cepeda (EF Education - EasyPost) - a 13' 57''

29. Enric Mas (Movistar Team) - a 15' 36''

30. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) - a 17' 40''

31. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) - a 19' 48''

32. Juan Pedro López (Movistar Team) - a 20' 09''

33. Giovanni Aleotti (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 20' 25''

34. Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) - a 21' 22''

35. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) - a 24' 29''

36. Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) - a 27' 57''

37. Einer Rubio (Movistar Team) - a 28' 25''