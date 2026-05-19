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Gol Caracol  / Robert Lewandowski marcó 'golazo' en los juzgados, tras ser acusado de estar vinculado a las mafias

Robert Lewandowski marcó 'golazo' en los juzgados, tras ser acusado de estar vinculado a las mafias

El delantero polaco, quien hace unos días se despidió de la afición 'culé' en el Camp Nou; ahora recibió muy buenas noticias. Todo, por un juicio, tras acusaciones de "mafioso".

Por: EFE
Actualizado: 19 de may, 2026
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Robert Lewandowski, delantero polaco, anunció su salida del FC Barcelona

El Tribunal de Distrito de Varsovia ha declarado culpable a Cezary Kucharski, exagente y antiguo socio de Robert Lewandowski, por difamar y calumniar al futbolista y a su abogado, a los que acusó de estar vinculados con el crimen organizado y de haber formado "un grupo delictivo".

La resolución judicial obliga a Kucharski a asumir las costas del proceso, pagar una multa de unos 20.000 euros y a donar otros 25.000 a una organización benéfica, de acuerdo con el fallo difundido por el diario Rzeczpospolita y otros medios polacos este martes.

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Kucharski y Lewandowski llevan desde años protagonizando una serie de enfrentamientos y acusaciones mutuas, y ya en 2020 el delantero polaco denunció a su exsocio por chantaje, al haberle exigido 20 millones de euros a cambio de no difundir supuestas irregularidades fiscales cometidas por el futbolista.

A ese caso le siguieron otro similar, en el que Anna Lewandowska, esposa del futbolista, que el domingo disputó su último partido en el Spotify Camp Nou con la camiseta del Barcelona, denunció otro chantaje similar por parte de Kucharski, además de continuas declaraciones hostiles de este contra el deportista en Youtube y medios deportivos.

Robert Lewandowski, en su despedida de Barcelona FC.

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En esas declaraciones Lewandowski fue calificado de "mala persona sin empatía" y de "creerse un rey", además de ser llamado "cobarde" e "infantil" por no querer jugar en la Premier League inglesa por un supuesto temor a no destacar.

En la sentencia del tribunal los jueces consideran que Kucharski "era plenamente consciente del alcance de sus palabras cuando insinuó vínculos con el crimen organizado" y que "al pronunciar tales palabras, difamó a las víctimas por una conducta que podría desprestigiarlo ante la opinión pública".

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Lewandowski y el abogado Tomasz Siemiątkowski basaron su defensa en que esas declaraciones, efectuadas en una entrevista en YouTube y en redes sociales, "dañaban el honor del letrado y la reputación del jugador".

Por su parte, Kucharski anunció su intención de recurrir la sentencia y se mostró dispuesto a continuar con sus litigios contra Lewandowski "durante una década"

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