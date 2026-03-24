Murió a las afueras de un bar promesa del fútbol colombiano; hasta Jhon Durán lo lamentó

En las últimas noticias se confirmó lamentable noticia, referente a una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano, quien tuvo paso por las fuerzas básicas del Sporting Gijón. Lamentablemente, el joven futbolista falleció en Medellín.

Se trata de Denilson Mena; un futbolista de 22 años que se encontraba de fiesta el pasado domingo 22 de marzo, en una discoteca por el sector de La América. Esto, según informaciones iniciales de varios medios locales.

No obstante, en la madrugada del pasado lunes festivo, el jugador habría discutido con varias personas; mismas que le habrían provocado la muerte en una riña, que se trasladó afueras del establecimiento nocturno, en el que el colombo-español disfrutaba con sus amigos.

Se especula que, luego de haber protagonizado la pelea dentro de la discoteca, los empleados echaron a los involucrados, siendo en la calle donde uno de los sujetos sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones a Denilson; así como varios medios locales precisaron, respecto a los acontecimientos de la madrugada, el pasado 23 de marzo.



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Incluso, se habla de que la otra mujer que se encontraba observando la riña también resultó herida. Y, a pesar de que los amigos del futbolista lo trasladaron en un carro hasta la Unidad Intermedia de San Javier, en Medellín; Denilson Mena llegó sin signos vitales.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Denilson Mena, quien hizo parte de la familia Medellín City. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, enviándoles fortaleza y nuestras más sinceras condolencias”, publicó en sus redes ‘Medellín City FC’, confirmando la noticia y recordando a la joven promesa del fútbol colombiano, quien fue víctima en una riña.

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Ante esta situación, y horas después de que se hiciera oficial la noticia; Jhon Jáder Durán se reportó en su cuenta oficial de Instagram, enviando emotivo mensaje por medio de una historia, recordando al joven futbolista fallecido.

“Te llevo donde siempre te lo dije”, posteó el atacante antioqueño del Zenit, acompañando estas palabras de una paloma y varios corazones blancos, como señal de condolencias por la lamentable situación ocurrida.

Jhon Durán lamentando la muerte de Denilson Mena. Foto: Instagram de Jhon Durán.

Las autoridades pertinentes ya se han apropiado del caso, enfatizando en que van a hacer las investigaciones de inmediato para determinar quiénes fueron los culpables de este lamentable hecho, que cobró la vida del joven futbolista, que tuvo paso por las divisiones inferiores del Sporting Gijón y Marino del Luanco; perfilándose a futuro como una de las principales promesas del balompié en nuestro país, por calidad, edad, y talento.