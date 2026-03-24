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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Murió a las afueras de un bar promesa del fútbol colombiano; hasta Jhon Durán lo lamentó

Murió a las afueras de un bar promesa del fútbol colombiano; hasta Jhon Durán lo lamentó

Lamentable noticia se confirmó en las últimas horas, referente a joven futbolista colombiano, que fue víctima de una riña en Medellín. Y Jhon Durán envió emotivo mensaje.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Denilson Mena Aguirre falleció, como consecuencia de una riña a las afueras de un bar.
Denilson Mena Aguirre falleció, como consecuencia de una riña a las afueras de un bar.
Foto: Instagram de @medellincityfc y AFP.

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