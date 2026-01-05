Néyser Villarreal ya dio de qué hablar en Brasil; empieza a retumbar en el Cruzeiro

Cruzeiro está en pretemporada por estos días antes de comenzar el campeonato Mineiro, que será la primer prueba para el futbolista colombiano Néyser Villarreal, quien deberá mostrar sus capacidades al reconocido técnico Tite, quien lo tiene como uno de sus fichajes y buscará darle protagonismo durante su estadía en el equipo brasileño.

Por eso, y aunque no sale mucho en las redes sociales del club y tampoco es un refuerzo rimbombante en el vecino país, ya hablan de la expectativa que hay con su presencia, por lo hecho con la camiseta de la Selección Colombia Sub-20 y lo que pueda aportar al cuadro de Belo Horizonte.



Néyser Villarreal y lo que esperan en Cruzeiro

En una nota de 'Globo Esporte' se refirieron a las nuevas caras del equipo brasileño para este 2026, señalando que "el club ha fichado hasta el momento a Chico da Costa, Néyser Villarreal y Matheus Cunha", por lo que mantuvieron la mayoría de la nómina e hicieron pocas contrataciones, aunque la que más se llevó las miradas es la del extécnico de la selección de ese país, Tite.

Pero sobre el joven futbolista colombiano detallaron que el Cruzeiro "está atento al mercado, pero reforzó su ataque con dos jugadores: Chico da Costa y Néyser Villarreal. El primero tiene experiencia y llega con la aprobación del departamento de ojeadores, tras la petición de Tite de un delantero centro", y sobre el nacido en Tumaco destacaron que es "una promesa en la búsqueda de talento, pero con potencial a corto, mediano y largo plazo, tanto en el campo como en términos financieros".

Neyser Villarreal celebra gol con Selección Colombia en Mundial Sub-20 - Foto: AFP

A nivel de clubes el nariñense no tiene ningún gol, pero con la camiseta de la Selección Colombia Sub-20 es donde más ha brillado, algo que resaltan en Brasil diciendo que "fue el máximo goleador del Mundial Sub-20 y llega tras finalizar su contrato con Millonarios de Colombia". Cabe recordar que en el Sudamericano CONMEBOL de la categoría consiguió 8 anotaciones y se quedó con la bota de oro. En el certamen orbital de la FIFA sumó 5 tantos y quedó igualado con Benjamin Cremaschi y Lucas Michal.



Cabe recordar que el pasado 2 de diciembre de 2025 Néyser Villarreal fue presentado como jugador del Cruzeiro, pero hasta el momento no ha jugado ningún partido oficial. El primer compromiso del año para el elenco de Belo Horizonte será el sábado 10 de enero contra Pouso Alegre Futebol Clube (4:30 p.m.), por la fecha 1 del campeonato mineiro. En el Brasileirao comenzarán el 28 de enero, contra el Botafogo.