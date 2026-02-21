Síguenos en:
Gol Caracol  / Más Deportes  / Grave accidente en Juegos Olímpicos de Invierno: patinadora sufrió corte en su cara por una cuchilla

Grave accidente en Juegos Olímpicos de Invierno: patinadora sufrió corte en su cara por una cuchilla

En la prueba de los 1.500 metros de patinaje sobre pista de hielo, la polaca Kamila Sellier salió en camilla producto del corte de la cuchilla de un patín de una rival.

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
Kamila Sellier tuvo que ser evacuada en camilla y enviada a un hospital.
