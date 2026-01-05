La Kings World Cup Nations vuelve al ruedo luego de una emocionante primera jornada, en la que desafortunadamente la Selección Colombia perdió 5-2 a manos de Marruecos. Pero ahora se vendrá un nuevo reto, se deberá pasar la página de la derrota y de esa manera buscar la primera victoria en este torneo internacional.

El siguiente rival del equipo de nuestro país será Países Bajos, en un compromiso programado para este lunes 5 de enero de 2026, a las 5:00 p.m. (hora colombiana) en el Trident Arena, en Sao Paulo (Brasil), que es donde se está llevando a cabo la competición.



Selección Colombia vs Países Bajos EN VIVO, hora y dónde ver la Kings World Cup Nations

Fecha: lunes 5 de enero de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Trident Arena (Sao Paulo, Brasil)

Transmisión: Disney Plus

Cabe recordar que la Selección Colombia está instalada en el grupo A junto a Marruecos, Países Bajos y Chile, y en el sistema de juego pasarán a cuartos de final los primeros de cada grupo por lo que tras perder en su debut, deberá ganar los dos siguientes partidos para buscar el liderato. A pesar de eso, si queda segundo tiene una opción de clasificar a la siguiente ronda, jugando el conocido 'Last Chance'. Además, el mejor tercero podrá también jugar esa opción de repechaje.

Lo cierto es que el siguiente rival de nuestro país será Países Bajos, que empató 3-3 con Chile, pero en penaltis cayó 3-1. Así las cosas, el encuentro de este lunes será de dos elencos necesitados, ya que el que pierda se despedirá de la competición.



La Selección Colombia viene de ser finalista en la pasada edición de la Kings World Cup Nations Getty Images

James Rodríguez y Juan Guarnizo son los presidentes de la Selección Colombia en la Kings World Cup Nations. De hecho, el futbolista cucuteño ha estado muy pendiente y hasta ha mandado mensajes de apoyo a sus jugadores para motivarlos a representar bien al país.



Jugadores de Selección Colombia en la Kings World Cup Nations

Arqueros: Felipe Urán (#1), Camilo Gaviria (#12).

Defensas: Alberto Benítez (#5), David Loaiza (#17), Denilson Lobón (#2).

Mediocampistas: Angellot Caro (#10), Brihan Gutiérrez (#8), Julio Rodríguez (#7), Yair Arias (#22).

Delanteros: Alejandro Ortega (#11), Brayam Nazarit (#19), Cristian González (#18), Jhon Palacios (#24).

Entre estos nombres destacan los de Angellot Caro, jugador de futsal, que ha sido capitán y hasta el '10' de la Selección Colombia absoluta de este deporte. Otro de los que resaltan es David Loaiza, exfutbolista de Independiente Medellín, quien sufrió una sanción por dopaje, pero en la Kings League ha encontrado su lugar recientemente.