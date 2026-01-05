Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs Países Bajos, EN VIVO: hora y dónde ver la Kings World Cup Nations

Selección Colombia vs Países Bajos, EN VIVO: hora y dónde ver la Kings World Cup Nations

Este lunes 5 de enero siguen las emociones de la Kings World Cup Nations con la Selección Colombia buscando su primer triunfo para encaminar su clasificación.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de ene, 2026
Angellot Caro Selección Colombia Kings World Cup Nations
Angellot Caro, capitán de la Selección Colombia en Kings World Cup Nations
Kings World Cup Nations Oficial

