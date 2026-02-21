En el Barcelona sueñan con el regreso de Lionel Messi; le tienen una 'extraña' propuesta

El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Víctor Font ha presentado este sábado tres propuestas relacionadas con Lionel Messi: nombrarlo presidente honorífico del club, establecer una alianza comercial con el futbolista argentino y ofrecerle la oportunidad de que se retire vestido de azulgrana.

"Messi se tiene que retirar y tiene que decir adiós a todos los culés en el césped. El cómo depende, exclusivamente, primero de su voluntad y de su situación a finales de este año, cuando haya pasado el Mundial y haya acabado la temporada en la MLS, a finales de 2026", ha explicado Font.

El precandidato ha matizado que también dependerá "de la situación deportiva que tenga el Barcelona", aunque ha remarcado que "la única manera de que Messi se pueda despedir, como el Barça y Leo merecen, es vestido de corto y en el césped".

En un acto celebrado en el espacio Esklandestino de la capital catalana, Font, segundo en las últimas elecciones por detrás de Joan Laporta, ha explicado que a finales de 2023 presentó a la familia Messi un plan para su regreso al club catalán en caso de imponerse en los próximos comicios.



Por entonces, Messi ya militaba en el Inter Miami estadounidense, y Font, con la ayuda del fallecido empresario Gabriel Masfurroll, trasladó a su entorno un proyecto que habían empezado a desarrollar en la segunda mitad de 2022.

"No sabemos cuándo será posible esa reconciliación, pero ahora que no estamos en periodo electoral nos gustaría explicar cómo lo vemos nosotros", ha desvelado Font sobre la conversación mantenida con la familia del jugador. "El único impedimento para que Messi vuelva a casa se llama Joan Laporta", ha añadido.

El precandidato y líder de la plataforma 'Nosaltres' ha presentado este proyecto que busca sentar las bases de una "reconciliación" entre el club azulgrana y Messi tras su salida en 2021, estructurada en tres ámbitos: institucional, económico y deportivo.

En lo institucional, Font ha propuesto que Messi sea nombrado presidente de honor, una figura que requeriría una reforma estatutaria y la aprobación de la asamblea de socios. A su juicio, el astro argentino representa "los valores y la manera de hacer" del barcelonismo, y podría convertirse en su "mejor embajador a nivel mundial" del club.

El empresario ha calificado la ruptura con Messi como "uno de los mayores errores" del actual mandato y ha asegurado que, más allá del impacto deportivo, el club perdió oportunidades económicas y de proyección internacional.

El equipo de Font, según ha asegurado el precandidato, estudió durante meses distintos modelos de colaboración entre grandes iconos del deporte, como Michael Jordan con Nike o Roger Federer con On, para evaluar el potencial comercial de una alianza estratégica entre Messi y el FC Barcelona.

El proyecto deportivo, ha añadido, no se limita a un regreso como jugador, sino que contempla una relación a largo plazo que permita a Messi despedirse del barcelonismo "como merece" y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento institucional y financiero del club.

Font ha precisado que el plan se trasladó a la familia del futbolista para explorarlo en un escenario postelectoral, y ha señalado que a partir de enero de 2027 se podrían empezar a "sentar las bases", cuando concluya la temporada en Estados Unidos, aunque el actual contrato de Messi con el Inter de Miami vence en diciembre de 2028.

El empresario ha reiterado que su candidatura trabajará para "restablecer los vínculos" con Messi y convertir esa reconciliación en realidad si obtiene la confianza del barcelonismo en las urnas.

Asimismo, ha recordado que, según su criterio, Messi fue "engañado dos veces" por la actual directiva, algo que, a su juicio, "no debería repetirse nunca más" con ninguna leyenda del club azulgrana.

Font ha insistido en que cualquier operación de este tipo debe abordarse con "rigor económico y viabilidad jurídica", y ha señalado que su equipo lleva tiempo estudiando diferentes escenarios para hacerla posible sin comprometer la estabilidad financiera de la entidad.

Por último, ha reiterado que el proyecto que encabeza pretende combinar la recuperación del prestigio institucional con un modelo sostenible en lo económico y competitivo en lo deportivo, y ha apelado a los socios a "abrir una nueva etapa" en la historia del FC Barcelona.