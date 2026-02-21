Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia ha tenido un revés en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, luego de una buena fase de grupos. Dos derrotas tienen al equipo de Carlos Paniagua buscando revertir la situación para sumar la mayor cantidad de puntos y de esa manera buscar el cupo al Mundial de la categoría.

Con eso, este domingo 22 de febrero se presenta una nueva oportunidad para la 'tricolor', cuando se enfrenten a Paraguay en la tercera fecha de esta fase del certamen internacional de la Conmebol.



Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO; hora y TV del partido

Fecha: domingo 22 de febrero

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Carfem (Ypané, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com (web).

Recuerde que podrá disfrutar de este partido de la Selección Colombia con el sello de Gol Caracol y con nuestros talentos, con Carlos Alberto Morales 'La Voz del Gol en Colombia', los comentarios y análisis de Ricardo Orrego, y también de nuestra técnica invitada, Yinaris García.

Así las cosas este domingo la Selección Colombia se juega su futuro en el Mundial femenino Sub-20 de Polonia, ya que tendrá que sumar puntos, por lo que actualmente está en el último puesto del hexagonal final del Sudamericano, a falta de dos compromisos más (Venezuela y Argentina).



Selección Colombia femenina en el Sudamericano Sub-20. X de @FCFSelecciónCol

Cabe recordar que la 'tricolor' perdió 1-0 con Ecuador y Brasil, en partidos reñidos y disputados, pero algunas desconcentraciones defensivas le han costado caro en esta ronda del Sudamericano femenino Sub-20.

El actual hexagonal final del torneo Conmebol entregará 4 cupos para el Mundial de la categoría que se disputará en septiembre en Polonia, por lo que solamente dos de los 6 equipos que siguen en carrera se quedarán sin asistir al certamen orbital de la FIFA.

Estos son los partidos que le faltan a Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20:

Fecha 4

Colombia vs Venezuela

Fecha: miércoles 25 de febrero

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com (web)

Fecha 5

Colombia vs Argentina

Fecha: sábado 28 de febrero

Hora: por definir

Estadio: por definir

Transmisión: Gol Caracol

