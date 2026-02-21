Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia ha tenido un revés en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, luego de una buena fase de grupos. Dos derrotas tienen al equipo de Carlos Paniagua buscando revertir la situación para sumar la mayor cantidad de puntos y de esa manera buscar el cupo al Mundial de la categoría.
Con eso, este domingo 22 de febrero se presenta una nueva oportunidad para la 'tricolor', cuando se enfrenten a Paraguay en la tercera fecha de esta fase del certamen internacional de la Conmebol.
Fecha: domingo 22 de febrero
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Carfem (Ypané, Paraguay)
Transmisión: Gol Caracol (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com (web).
Recuerde que podrá disfrutar de este partido de la Selección Colombia con el sello de Gol Caracol y con nuestros talentos, con Carlos Alberto Morales 'La Voz del Gol en Colombia', los comentarios y análisis de Ricardo Orrego, y también de nuestra técnica invitada, Yinaris García.
Así las cosas este domingo la Selección Colombia se juega su futuro en el Mundial femenino Sub-20 de Polonia, ya que tendrá que sumar puntos, por lo que actualmente está en el último puesto del hexagonal final del Sudamericano, a falta de dos compromisos más (Venezuela y Argentina).
Publicidad
Cabe recordar que la 'tricolor' perdió 1-0 con Ecuador y Brasil, en partidos reñidos y disputados, pero algunas desconcentraciones defensivas le han costado caro en esta ronda del Sudamericano femenino Sub-20.
El actual hexagonal final del torneo Conmebol entregará 4 cupos para el Mundial de la categoría que se disputará en septiembre en Polonia, por lo que solamente dos de los 6 equipos que siguen en carrera se quedarán sin asistir al certamen orbital de la FIFA.
Publicidad
Estos son los partidos que le faltan a Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20:
Fecha 4
Colombia vs Venezuela
Fecha: miércoles 25 de febrero
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa, Paraguay)
Transmisión: Gol Caracol (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com (web)
Fecha 5
Colombia vs Argentina
Fecha: sábado 28 de febrero
Hora: por definir
Estadio: por definir
Transmisión: Gol Caracol