Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

Este domingo la Selección Colombia tendrá su tercer compromiso en el hexagonal final del certamen de la Conmebol, buscando una victoria que les de esperanzas para ir al Mundial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de feb, 2026
Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20
Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20 - Foto:
Conmebol

