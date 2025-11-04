"No creo que Luis Diaz haya lesionado a Hakimi a propósito, es una pena y mala suerte"

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, deseó una pronta recuperación al marroquí Achraf Hakimi, que abandonó el terreno de juego lesionado por una entrada de Luis Diaz.

"Espero que se recupere pronto, es algo terrible, nosotros lo sufrimos el año pasado con Mussiala", dijo el técnico tras imponerse París Saint-Germain 1-2.

"No creo que Diaz le haya lesionado a propósito, es una pena por Hakimi, pero era un partido de una gran intensidad y hay momentos de mala suerte en los que estas cosas pueden pasar", analizó.

El técnico se mostró satisfecho de la racha de 16 victorias que encadena su equipo, pero señaló que la clave está en "empezar cada partido como si fuera el primero".

"Por ahora no hemos ganado nada, el campeón de la Liga de Campeones todavía no se ha decidido, hay que seguir trabajando con la misma fuerza para proseguir esta racha", señaló.

Luis Díaz expulsado en PSG vs Bayern Múnich - Foto: AFP

Sobre el colombiano Luis Díaz y lo sucedido este martes de Champions League también hablaron su compañero Josip Stanisic y el director deportivo Max Eberl, quienes se refirieron a la tarjeta roja que recibió el nacido en Barrancas, La Guajira.

"Upamecano y Tah, ambos merecen la mejor calificación. Quizás Lucho también merezca por la primera parte, pero sé que recibirá una nota peor por la tarjeta roja. Creo que jugamos muy bien como equipo", fueron las palabras del directivo en charla con los medios en el Parque de Los Príncipes.

Por su parte, Stanisic se lo tomó de forma más jocosa lo sucedido con Luis Díaz, en especial cuando le preguntaron si se había disculpado con el equipo tras dejarlos toda la segunda parte con un jugador menos en cancha.

"No, no se disculpó. Estaba contento con la victoria. De hecho, le dimos las gracias", contó el futbolista croata, resaltando que el doblete de goles de 'Lucho' sirvió para el importante triunfo 2-1 sobre el PSG en la fecha 4 de la Champions League, tres puntos importantes frente al actual campeón de este certamen internacional.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

El futbolista colombiano pasará la página de lo sucedido este martes (con sus dos goles y la expulsión) y se centrará en el partido frente al Unión Berlín, el sábado 8 de noviembre (9:30 a.m.), por la fecha 10 de la Bundesliga. Dicho encuentro será en el estadio An der Alten Försterei, en la capital de Alemania.

Por el momento en Champions League se perderá el próximo juego que será contra el Arsenal de Inglaterra, el 26 de noviembre, en el cual no estará el guajiro por la tarjeta roja que vio por la dura patada frente a Achraf Hakimi.