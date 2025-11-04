Luis Díaz se fue expulsado en PSG vs Bayern Múnich por patada contra Hakimi, que salió llorando

Publicidad
Bayern Múnich se fue ganando 2-0 al entretiempo del partido contra el PSG, por Champions League, gracias a un doblete de goles de Luis Díaz, pero también quedando con diez jugadores en cancha por la expulsión del futbolista colombiano, antes de finalizar los 45 minutos iniciales.
En una disputa con el lateral marroquí Achraf Hakimi el atacante guajiro se tiró a ganar la pelota pero terminó impactando por atrás al jugador rival y de paso llevándose de forma aparatosa su tobillo izquierdo.
El árbitro central le había mostrado tarjeta amarilla por esa temeraria acción, pero mientras atendían al futbolista del PSG, quien se quedó llorando en la cancha, el VAR revisó la acción, hizo el llamado y decidió expulsar a Luis Díaz.
🇪🇺🔴 Luis Díaz ve la roja directa por la entrada sobre Achraf Hakimi. Venía siendo la figura con un doblete y sale expulsado antes del descanso.— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 4, 2025
Bayern Munich, con uno menos ante PSG.pic.twitter.com/pnIyBSFEJ2
Tu devrais avoir honte Luis Díaz pic.twitter.com/3HUz6VMdB1— ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) November 4, 2025