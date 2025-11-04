Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se fue expulsado en PSG vs Bayern Múnich por patada contra Hakimi, que salió llorando

Luis Díaz se fue expulsado en PSG vs Bayern Múnich por patada contra Hakimi, que salió llorando

El guajiro Luis Díaz tuvo un primer tiempo brillante con dos goles en París, pero luego viendo la tarjeta roja por una dura entrada contra el lateral marroquí Achraf Hakimi.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz PSG vs Bayern Múnich
Luis Díaz expulsado en PSG vs Bayern Múnich - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad