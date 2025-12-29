La FIFA reveló importante cambió que tendrá los premios "The Best" en 2026

La ceremonia de entrega de los premios " type="text/html" data-cms-ai="0">"The Best" de la FIFA de 2026 se celebrará en Dubai, según anunció este lunes en el emirato el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante la cumbre "World Sports Summit".

Infantino avanzó durante su intervención en el evento el acuerdo alcanzado para reconocer en Dubai a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, con los votos de los capitanes y los seleccionadores nacionales, más los de aficionados y medios de comunicación.

"Puedo anunciar aquí una nueva colaboración que hemos cerrado juntos para homenajear a los mejores jugadores, entrenadores y equipos aquí en Dubái. Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero", aseguró Infantino un día después de la entrega de los 'Globe Soccer Awards 2025' en Dubai.

En la última edición de los premios "The Best" celebrada el pasado día 16 en Doha el delantero francés del PSG Ousmane Dembélé fue reconocido como el mejor jugador del año y la centrocampista española del Barcelona Aitana Bonmati recogió el galardón por tercera vez consecutiva.



Esta es la lista completa de nominados a premios The Best. Foto: FIFA.

Ganadores, premios The Best de la FIFA 2025

⦁ Mejor jugador: Ousmane Denbéle (FRA, PSG)

⦁ Mejor jugadora: Aitana Bonmatí (ESP, Barcelona)

⦁ Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma (ITA, PSG)

⦁ Mejor arquera: Hannah Hampton (ING, Chelsea)

⦁ Mejor DT de fútbol masculino: Luis Enrique Martínez (ESP, PSG)

⦁ Mejor DT del fútbol femenino: Sarina Wiegman (NED, Sel. Inglaterra)

⦁ Equipo ideal masculino: Gianluigi Donnarumma (ITA); Achraf Hakimi (MAR), Willian Pacho (ESCU), Virgil van Dijk (NED) y Nuno Mendes (POR); Cole Palmer (ING), Vítor Ferreira ‘Vitinha’ (POR), Pedro González ‘Pedri’ (ESP) y Jude Bellingham (ING); Ousmane Dembele (FRA) y Lamine Yamal (ESP).

⦁ Equipo ideal femenino: Hannah Hampton (ING); Lucy Bronze (ING), Leah Williamson (ING), Irene Paredes (ESP) y Ona Batlle (ESP); Aitana Bonmati (ESP), Patricia Guijarro (ESP) y Claudia Pina (ESP); Alexia Putellas (ESP), Alessia Russo (ING) y Mariona Caldentey (ESP).

⦁ Mejor gol masculino (premio Puskás): Santiago Montiel (ARG, Independiente; por anotación de chilena a Independiente Rivadavia en el fútbol argentino).

⦁ Mejor gol femenino (premio Marta): Lizbeth Ovalle (MEX, Tigres UANL; por anotación de ‘escorpión’ a Chivas de Guadalajara en el fútbol mexicano).

⦁ Premio al juego limpio: Andreas Harlass-Neuking (médico alemán que le salvó la vida a un aficionado con maniobras de reanimación en el partido Ratisbona vs. Magdeburgo por la segunda división de Alemania).

⦁ Premio a mejor afición: hinchada del club Zakho SC, de Irak, por lanzar miles de peluches al campo de juego para que fueran donados a niños enfermos.