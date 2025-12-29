Miguel Ángel Borja causó revuelo a su llegada a México; horas claves para su fichaje

Luego de la polémica que se generó por la posibilidad de llegar a Boca Juniors, todo parece indicar que Miguel Ángel Borja continuará su carrera en el balompié mexicano y, de no mediar inconvenientes, vestirá los colores de Cruz Azul.

En las últimas horas se hizo viral un video en el que se ve al ‘Colibrí’ llegando a México, donde reporteros e hinchas de la ‘máquina cementera’ recibieron al nacido en Tierralta (Córdoba).

¡LLEGÓ EL NUEVO REFUERZO DE LA MÁQUINA! 🚂



Miguel Borja ya está en la CDMX. El jugador colombiano mañana realizará los estudios médicos y físicos para formar por dos años. pic.twitter.com/tkANHef9bm — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 29, 2025

El exjugador con pasado en Atlético Nacional, Junior de Barraquilla, Rive Plate, entre otros, fue recibido por un delegado de Cruz Azul, que no permitió que el delantero firmara camiseta del conjunto azteca en el que sería compañero de Kevin Mier y Willer Ditta.

