Un club colombiano entre los 10 mejores equipos en Sudamérica en 2025 según la IFFHS

Atlético Nacional se hizo con un lugar entre los 10 mejores equipos de Sudamérica en 2025 en la lista publicada por la IFFHS. El cuadro verde logró esta importante distinción por su rendimiento en los torneos de nuestro país y en la Copa Libertadores, en la que llegó hasta octavos de final, siendo eliminado desde el punto penal por Sao Paulo.

El equipo paisa se situó en el sexto puesto de la clasificación con 229.5 puntos, siendo el único club de nuestro país en la lista, reafirmando que es de los más consistentes de Colombia en el último tiempo. En el ranking le ganó a históricos como River Plate, Lanús, Atlético Mineiro y Liga de Quito, dejando ver que para los observadores tuvo un rendimiento superlativo a lo largo del año.

Nacional fue el único colombiano en el top-10, mientras que de Argentina hubieron tres equipos y de Brasil cuatro, reafirmando su hegemonía en el balompié sudamericano, donde un argentino (Lanus) ganó la Copa Sudamericana, y un brasileño (Flamengo) conquistó la Copa Libertadores. Precisamente, el 'mengao' lidera el escalafón de la IFFHS con 400 puntos, por delante de Palmeiras con 378 y Fluminense, que completó el podio con 314 puntos.



El 'verdolaga' mostró gran regularidad a lo largo de 2025, en donde consiguió levantar el trofeo de la Copa BetPlay por tercer año consecutivo, lo cual le otorgó el cupo a la Copa Sudamericana. Con la distinción, Atlético Nacional cierra el año como uno de los referentes del fútbol de nuestro continente, en medio de gigantes brasileños y argentinos que cuentan con una mayor billetera para traer mejores jugadores a sus filas, demostrando de esta manera que conserva una alta fama entre los observadores internacionales.

Atlético Nacional, entre los 10 mejores de Sudamérica según la IFFHS Foto: Atl. Nacional.

Por otro lado, fuera de la lista de los 10 mejores, aparecieron otros dos equipos 'cafeteros', Once Caldas y América de Cali. El 'blanco blanco' quedó en la posición 11, con 202 puntos, mientras que 'los diablos rojos' se adjudicaron el puesto 16 con 180 puntos.



Ranking de los mejores equipos sudamericanos en 2025 según la IFFHS

1. Flamengo – 400 puntos

2. Palmeiras – 378

3. Fluminense – 314

4. Botafogo – 264

5. Racing Club – 234

6. Atlético Nacional – 229

7. Liga de Quito – 216

8. Atlético Mineiro – 216

9. River Plate – 210

10. Lanús – 208

11. Once Caldas – 202

12. Sao Paulo – 201

13. Cruzeiro – 201

14. Bahia – 196

15. Peñarol – 192

16. América de Cali – 180

17. Corinthians – 180

18. Central Córdoba – 169

19. Independiente del Valle – 162

20. Gremio – 162