Gol Caracol  / Un club colombiano entre los 10 mejores equipos en Sudamérica en 2025 según la IFFHS

Un club colombiano entre los 10 mejores equipos en Sudamérica en 2025 según la IFFHS

El prestigioso organismo sacó la lista de los mejores clubes de nuestro continente, teniendo en cuenta las competencias locales e internacionales, y entre los 10 apareció un colombiano. ¿Quién es?

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 29 de dic, 2025
Imagen de referencia del balón oficial del fútbol colombiano
Archivo de Colprensa

