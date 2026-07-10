En qué equipo jugará Gustavo Puerta tras el Mundial y en cuánto está valorado en Racing de Santander

Gustavo Puerta ha tenido una primera parte del 2026 de ensueño: 'temporadón' con Racing de Santander, equipo que en la campaña que se avecina jugará en primera división de España, en parte este ascenso se dio gracias a su desempeño en cancha, su liderazgo y buen fútbol, y de otro lado, logró cumplir el sueño de disputar un Mundial con la Selección Colombia de mayores.

El oriundo de La Victoria, Valle del Cauca, fue una de las gratas sorpresas de la cita orbital 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, fue el complemento ideal en el mediocampo de la 'tricolor' para Jefferson Lerma; se ganó su lugar a pulso y no lo soltó. Aunque no logró inflar las redes contrarias, sí dejó compromiso, coraje y más cualidades. Todas estas virtudes mostradas en la Copa del Mundo, que está en instancias finales, lo han puesto en el punto de mira de otros clubes; su nombre es uno de los que más suena en el mercado de pases que está 'latente' en Europa.

Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia. Foto: AFP

Para conocer un poco más de lo que podría ser el futuro inmediato de Puerta Molano, en Gol Caracol contactamos con Fran Diez, periodista español que cubre toda la actualidad de Racing de Santander. El comunicador de la cadena 'Onda Cero' indicó de entrada que no ha habido, por ahora, una oferta formal por el talentoso centrocampista de 22 años, pero si un determinado club abona la cantidad de su claúsula de rescisión, puede firmar con el club quiera; aunque los cántabros no lo quieran dejar ir.

- ¿Se sabe de alguna valoración que le pondría Racing de Santander a Gustavo Puerta?



"Gustavo Puerta cuesta 20 millones de euros, Racing no lo quiere vender, pero si un club deposita esa cantidad, puede firmar por el conjunto que quiera. Es una cláusula de rescisión que tenemos aquí en España y prácticamente en muchos países europeos, en otros no, como Alemania e Inglaterra; en este caso, el jugador puede tener siempre su libertad pagando una cantidad que se fija por contrato y que va en relación también al salario que perciben, o debe ir en relación al salario que perciben", dijo Diez en charla con este portal.

Publicidad

Y agregó: "Por lo cual, Racing no puede sacar más dinero por Gustavo Puerta, esos 20 millones de euros, evidentemente, después del Mundial que ha hecho vale más que 20 millones de euros, pero es el máximo, y por contrato, Racing no puede sacar más dinero por él. Eso sí, no todo el dinero es para el conjunto santanderino, el cincuenta por ciento es para Racing que tiene la ficha federativa y decide por tanto a quién lo vende. Si alguien llega con 15 millones, el Racing decide vender - que no es el caso - , porque quiere que Puerta se quede en Santander; aunque es muy complicado. Y el otro cincuenta por ciento de los derechos federativos es del Bayer Leverkusen, que se quedó con la mitad de su pase, con lo cual Racing se llevaría 10 millones de euros y el Leverkusen otros 10".

- ¿Se ha sabido de alguna oferta para Gustavo Puerta, sobre algún equipo de mayor envergadura en España o en Europa que quiera ficharlo?

Publicidad

"Ya hay equipos interesados, es verdad que no hay ofertas formales, pero sí muchísimo interés de equipos de primer nivel y que disputan la Champions y contra eso Racing es difícil que pueda competir, lo mismo que su sueldo. Aunque el club le subió el salario a Gustavo Puerta en el mercado invernal, pues si llegan ofertas que multiplican por tres y por cuatro lo que cobra actualmente en Racing, por lo cual es muy complicado que se quede después del Mundial, y cualquier equipo puede abonar esos 20 millones de euros, ofrecerle un contrato mucho más alto y sobre todo, aunque él está muy a gusto aquí en Santander, es esa posibilidad de un equipo que dispute competición europea".

Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026 AFP

Porto y clubes de Italia lo tienen en la mira

Fran Diez complementó, que si bien al club español no han llegado con una propuesta formal por Puerta, las últimas novedades denotan que el vallecaucano está siendo monitoreado por Porto, clubes en Italia y también en España. El comunicador volvió a hacer hincapié en la claúsula de rescisión.

"El presidente del club (Racing de Santander) hace unas semanas comentaba que todavía no ha habido ofertas formales por Gustavo Puerta, pero las va a haber, ha habido muchísimo interés y hay mucho seguimiento con muchos ojeadores que han estado en los campos de juego siguiendo al centrocampista colombiano. Como comentábamos, Racing no puede realizar una puja porque aquí en España tenemos cláusula de rescisión y el jugador tiene por contrato un máximo; con 20 millones de euros, saldría libre y hay equipos interesados", sostuvo.

Publicidad

Y en la misma línea añadió: "Se ha hablado por estos días del Porto, pero también otros equipos, más en Italia por ejemplo, donde parece que ha habido bastante interés; en España algunos, lo que pasa es que también tenga más complicado continuar en España y que haya más intereses en otros equipos extranjeros, donde es más habitual pagar este tipo de contratos. Racing es el que decide, pero el club cántabro no lo quiere vender, pero si le ofrecen un salario mucho mayor, mareante, el club no puede competir y sobre todo el disputar competición europea, mientras que Racing es un recién ascendido".

Por último, Diez comentó que "evidentemente después de la actuación que ha tenido en el Mundial pocos cuentan con que Gustavo Puerta se quede en Racing , aunque evidentemente, el club no lo dejaría salir sino tuviese esa claúsula de rescisión de 20 millones, y en el momento que se abone, puede fichar por el equipo que desee".

Publicidad