"No tengo nada malo que decir de Sebastián Villa"; palabras de peso desde Independiente Rivadavia

El nombre de Sebastián Villa está siendo noticia constante en los recientes días luego de que se relacionara nuevamente con la Selección Colombia, Néstor Lorenzo confirmara que lo tenía en la mira, aunque al final no fue convocado para los partidos preparatorios frente a Croacia y Francia.

Y de esa manera, y ante el buen presente del atacante antioqueño, el presidente del club en el que milita, Independiente Rivadavia, atendió a 'Blog Deportivo' de Blu Radio para hablar de ese tema, de los temas personales del futbolista y de paso resaltar la importancia que tiene en el balompié del cono sur.

"Me causa alegría porque en principio tenía entendido que estaba convocado, después se explicó ese mal entendido que si estaba, que no, que bloqueado, pero lo importante es que un jugador como Sebastián Villa, que ha hecho una carrera futbolística extraordinaria, que tuvo sus problemas y los ha resuelto y que la verdad hoy es un ejemplo para sus compañeros, su familia, esta a punto de ser papá, es el mejor delantero del fútbol argentino, sería importante para él estar en Selección Colombia", detalló Daniel Vila en el citado espacio radial.

Por la misma línea, el presidente de Independiente Rivadavia, fue contundente al responder sobre su los líos judiciales del colombiano estaban resueltos. "Si tuviera alguna cuestión pendiente no le habrían dado la visa", aclaró



Acá las declaraciones de Daniel Vila sobre Sebastián Villa:

*Villa debería estar en Selección

"Futbolísticamente es inobjetable no importa cuál fuera la selección debería estar, pero ya es una decisión del técnico, futbolísticamente lo dice el periodismo en Argentina es el mejor delantero acá".



*Así fue el acercamiento de la FCF

"Cuando uno recibe la comunicación oficial de la FCF bloqueando la fecha, cuando le llaman por teléfono que tiene que viajar de Mendoza a Buenos Aires a sacarse la visa, que pierde dos días de entrenamiento, que sale el vuelo de las 12:30 del lunes se supone que está convocado, es un tema de la FCF que yo no me voy a meter".

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*Sebastián Villa y su madurez personal

"La ciudad, el club, sus compañeros, fundamentalmente el técnico, que es un gran conductor de grupos humanos. Las personas maduran, crecen, todos tienen esa posibilidad en la vida, una cosa es cuando tenemos 18 y otra a los 28, esas personas tienen esa posibilidad de crecer y madurar, en el caso de Sebastián ha sido eso, un crecimiento. Él cometió un error, lo entendió y su vida cambió totalmente, está a punto de ser padre de familia, tiene una vida normal. No tengo nada malo para decir de Sebastián".

Sebastián Villa, futbolista colombiano de Independiente Rivadavia - Foto: Rivadavia Oficial

*¿Hay ofertas por Villa?

"Habrá que ver luego del Mundial, primero si él se quiere ir, yo le he dado mi palabra que cuando quiera cambiar de aire lo hará, y si aparecen ofertas para Sebastián y para el club. Ya cumplirá dos años en junio, en ese periodo Independiente ascendió, salió campeón de la copa argentina, hoy lidera la tabla general del fútbol argentino, es el equipo con más goles a favor, y el gran merito o una gran parte es de Sebastián".

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*No hay cifra para vender a Villa

"Hay muchos comentarios de redes que son rumores que se convierten en verdades que no son reales, entonces nunca hablamos de ninguna cifra públicamente".

*¿Qué tan cerca estuvo de River Plate o Boca Juniors?

"No hubo ninguna conversación con Boca, por ahí hay mucho comentario de redes, nunca tuvimos conversaciones, con River si hubo un interés concreto, no nos pusimos de acuerdo y Sebastián se quedó".