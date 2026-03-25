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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "No tengo nada malo que decir de Sebastián Villa"; palabras de peso desde Independiente Rivadavia

"No tengo nada malo que decir de Sebastián Villa"; palabras de peso desde Independiente Rivadavia

El presidente de Independiente Rivadavia, habló en 'Blog Deportivo' de Blu Radio sobre el acercamiento que hubo desde la Selección Colombia por Sebastián Villa, por su buen presente en Argentina.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Sebastián Villa habló de su futuro de su deseo de volver a la Selección Colombia.jpg
Sebastián Villa dijo a qué equipo quiere ir.
Foto: CSIR.

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