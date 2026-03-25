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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "James Rodríguez, juegue bien o mal, es titular para Néstor Lorenzo; rompió con la lógica"

"James Rodríguez, juegue bien o mal, es titular para Néstor Lorenzo; rompió con la lógica"

Continúan las repercusiones de la convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia para los partidos contra Croacia y Francia, pese a sus pocos minutos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
AFP

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