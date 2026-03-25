"James Rodríguez, juegue bien o mal, es titular para Néstor Lorenzo; rompió con la lógica"

James Rodríguez empezó un nuevo capítulo en su carrera. Después de salir del Club León, fichó con Minnesota United, viviendo su primera experiencia en la MLS. Sin embargo, hasta este momento, no ha sido lo esperado. Una pequeña molestia física, sumado a las decisiones del entrenador, Cameron Knowles, han hecho que solo acumule 39 minutos en cancha en 2026.

Razón por la que su convocatoria a la Selección Colombia para los juegos frente a Croacia y Francia, por la doble fecha FIFA de marzo, ha dividido opiniones. Al respecto, hablaron en el programa 'Jugada Maestra', de la aplicación 'DITU'. "Aunque ya se ha dicho muchas veces, es real que no es jugador de club, sino de Selección", afirmó Javier Hernández Bonnet.

"Rompió con la lógica de que un jugador tiene que estar bien en su equipo para ser convocado a la Selección", puntualizó Carlos de la Pava. Pero quien más opinó del caso del cucuteño fue Norberto Peluffo. "La posición de él es donde más cómodo se sienta, reciba la pelota y lance un pelotazo. Le cuesta jugar con varios a su espalda porque no tiene la misma fortaleza para aguantar la pelota", dijo de entrada.

"Néstor Lorenzo ha sabido explotarle el talento a su manera. Y es que para el técnico, juegue bien, mal o regular, siempre será titular porque le tiene confianza. Ahora, lo que no entiendo es que Minnesota venía de perder 6-1, tenía que ganar obligado y el técnico no lo pone de titular. ¿En qué condiciones lo ve el entrenador? ¿No lo ve bien futbolísticamente?", sentenció.



De igual manera, Nelson Gallego expresó que "soy colombiano y quiero que le vaya bien, pero me genera duda. Ojalá que en los partidos contra Francia y Croacia, sume minutos y que el entrenador lo vea bien para que lo pongan. Si James Rodríguez no encuentra espacios, no genera posibilidades, ya que no puede gambetear ni nada por velocidad y sus cualidades".

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su debut con el Minnesota United, de la MLS AFP

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"Vamos a depender mucho de Luis Díaz y Jhon Arias. Luego, en la defensa, sí hay ciertos inconvenientes y es que no tiene salidas cortas porque los equipos europeos pelean la pelota arriba y esa presión puede costar", sentenció Gallego. Por último, Javier Hernández Bonnet explicó cuál es la diferencia de esta vez con relación a las anteriores, cuando hubo la misma polémica.

"Entiendo que, en esta ocasión, James Rodríguez estuvo bajo un rigor de un equipo de fútbol de Medellín, lo que le permitió mantenerse a punto. Eso hace que su presencia, esta vez, sea esperanzadora, comparado con lo de antes, cuando llegaba sin fútbol y sin acondicionamiento, lo que era peor", culminó el director general de Gol Caracol.