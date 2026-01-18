Noticias de Juanito Moreno, de viejos recuerdos en Millonarios; anunciado en el exterior

En el fútbol sudamericano el mercado de fichajes no se ha cerrado y en las últimas horas un arquero colombiano fue anunciado por su nuevo club. Se trata de Juanito Moreno, de 26 años y nacido en Apartadó, quien es muy recordado en Millonarios y tuvo un breve paso por el Real Cartagena.

"Ahora sí, 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐨́ 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞𝐫𝐨. Juan Moreno defenderá el arco de Cerro Largo de cara a la próxima temporada. ¡Bienvenido!", fue el mensaje del conjunto de primera división de Uruguay.

Moreno ya sabe lo que es jugar en territorio charrúa, puesto que en el 2025 vistió la camiseta de Miramar Misiones, club en el que tuvo la oportunidad de atajar, pero infortunadamente descendieron a la segunda división. En la tabla del descenso ocuparon la última casilla con un promedio de 0,932 y se fueron a la B junto a Plaza Colonia y River Plate.

Por su parte, Cerro Largo logró ser uno de los equipos regulares más allá de no salir campeón. En el Apertura culminaron octavos con 21 puntos y en Clausura alcanzaron el quinto lugar con 25 unidades. En la tabla anual ocuparon la novena casilla, quedando a una sola posición de zona de clasificación a Copa Sudamericana.



Publicidad

Con Millonarios FC disputó 53 partidos oficiales, recibió 4 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja, recibió 55 goles, tuvo 19 vallas invictas y acumuló 4.523 minutos en cancha. Posteriormente, en Miramar Misiones, sumó 18 encuentros, fue amonestado siete veces, le marcaron 31 tantos, terminó tres juegos imbatido y completó 1.620 minutos. Finalmente, con CD Real Cartagena jugó 10 partidos, vio una amarilla, le encajaron 12 anotaciones, hizo cuatro porticos en cero y alcanzó 900 minutos. En total, Moreno registra 81 partidos, 12 amarillas, una roja, 98 goles en contra, 26 vallas invictas y 7.043 minutos, cifras que reflejan su experiencia y regularidad como guardameta.