Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Noticias de Juanito Moreno, de viejos recuerdos en Millonarios; anunciado en el exterior

Noticias de Juanito Moreno, de viejos recuerdos en Millonarios; anunciado en el exterior

El arquero Juanito Moreno, quien jugó en Millonarios y Real Cartagena, fue fichado por un club de primera división de Uruguay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Juan Moreno atajó en Millonarios entre el 2020 y 2023.
Millonarios.

