Quién es Rodrigo Contreras, autor del golazo y héroe del 1-3 de Millonarios sobre Nacional

El nombre de Rodrigo Contreras quedó grabado en una noche histórica para Millonarios. El delantero argentino fue la gran figura en la victoria 1-3 frente a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, resultado que le permitió al conjunto ‘embajador’ avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Contreras fue protagonista absoluto del partido: marcó un doblete y uno de esos tantos fue un verdadero golazo desde más atrás de la mitad de la cancha, sorprendiendo al arquero David Ospina y silenciando el estadio. El atacante aprovechó que el guardameta estaba adelantado y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red, una anotación que rápidamente se volvió viral y que muchos ya catalogan como candidata al premio Puskás.

Luego del partido, el propio delantero habló sobre la jugada y la importancia del triunfo para el equipo azul. "Tenía muchas ganas de jugar este partido, gracias a Dios fue perfecto. Estoy feliz porque ganamos y pasamos a fase de grupos, es un envión anímico para lo que viene", expresó el atacante.

Además, reveló que ese tipo de gol lo venía buscando desde hace tiempo: “Ya lo había intentado en partidos de la Liga y solo me faltaba el gol de mitad de cancha, tenía muchas ganas de jugar este partido. Llegó el tanto desde esa zona de la cancha. Le envío un saludo a mi hijo”.



Así ha sido la carrera de Rodrigo Contreras como futbolista

Rodrigo Nicolás Contreras nació el 27 de octubre de 1995 en San Miguel de Tucumán, Argentina, y se desempeña como delantero centro. Se formó en las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro, club con el que inició su carrera profesional antes de comenzar un largo recorrido por varios equipos de Sudamérica y México.



A lo largo de su trayectoria ha vestido camisetas como Gimnasia y Esgrima La Plata, Necaxa, Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile, entre otros. En 2026 llegó a Millonarios en condición de préstamo desde Deportes Antofagasta, con el objetivo de reforzar el ataque del equipo bogotano.

A sus 30 años, el delantero argentino vive uno de los momentos más destacados de su carrera. Y en Medellín, con un gol que recorrió más de media cancha, escribió una página inolvidable en la historia reciente de Millonarios.