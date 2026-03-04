Síguenos en:
Gol Caracol  / Millonarios desnudó a Nacional, le ganó 1-3 con goles de Rodrigo Contreras y siguió en Sudamericana

Millonarios desnudó a Nacional, le ganó 1-3 con goles de Rodrigo Contreras y siguió en Sudamericana

El estadio Atanasio Girardot quedó en silencio, luego de que Atlético Nacional quedara eliminado del torneo internacional a manos del 'embajador', que sigue en carrera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios contra Atlético Nacional, en Copa Sudamericana
Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios contra Atlético Nacional, en Copa Sudamericana
Colprensa

