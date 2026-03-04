Millonarios desnudó a Nacional, le ganó 1-3 con goles de Rodrigo Contreras y siguió en Sudamericana

Millonarios dio el golpe. Este miércoles 4 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot, al que acudieron 42.368 hinchas, venció 1-3 a Atlético Nacional y lo eliminó de la Copa Sudamericana, de la mano de un Rodrigo Contreras que estuvo intratable. Además de haber sido un dolor de cabeza para la defensa rival, firmó un doblete y no negó ni una gota de sudor, corriéndolas todas.

Desde la previa, se vivió una fiesta verde y cuando los equipos saltaron a la cancha con mayor razón. Un tifo gigante que decía "el más grande de Colombia" adornó las tribunas. Pero en la cancha nada de eso importó. Eran once contra once y así se vio a lo largo de los poco más de 90 minutos, pues el 'embajador' no se dejó intimidar, fue superior y eso le permitió seguir en carrera.

El primero en reportarse fue Rodrigo Contreras. Cuando transcurría el minuto 21', tomó el balón antes de la mitad de la cancha, se animó y marcó un golazo, venciendo al arquero, David Ospina.

La reacción del local fue casi inmediata. Al 28', Jorman Campuzano le filtró un balón en profundidad a Nicolas Rodríguez, quien hizo un control notable y definió con un puntazo de pierna izquierda.



Cuando todo pintaba para irse al descanso igualados, Simón García cortó en el área a Contreras y el juez central Wilton Sampaio decretó penalti. Leonardo Castro tomó la pelota y no perdonó con su fuerte pegada.

Para la segunda parte, Nacional puso toda la carne en el asador, Cristiano 'Chicho' Arango ingreso para darle más peso para la ofensiva, pero lo pagaron caro. Al 75', Millonarios aprovechó un contrataque y Contreras se fue de doblete luego de aguantar la pelota, irse en solitario y rematar. El Atanasio se silenció y el júbilo final fue de los 'embajadores'.



Ficha técnica de Atlético Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana 2026

Alineaciones titulares

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Felipe Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Mateus Uribe, Jorman Campuzano; Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo, Nicolás Rodríguez; y Alfredo Morelos. D.T.: Diego Arias.

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; David Macalister Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. D.T.: Fabián Bustos.

Suplentes

Atlético Nacional: Neyder Parra, César Haydar, Marlos Moreno, Harlen Castillo, Cristian Arango, Eduard Bello, Dairon Asprilla, Juan Bauzá, Samuel Velásquez, Matias Lozano, Kevin Cataño y Juan Manuel Zapata.

Millonarios: Guillermo de Amores, Édgar Elizalde, Carlos Darwin Quintero, Dewar Victoria, Radamel Falcao García, Beckham Castro, Danovis Banguero, Julian Angulo, Stiven Vega, Álex Moreno, Sebastián del Castillo y Álex Castro.

Cambios

Atlético Nacional: Cristian Arango por Jorman Campuzano; Marlos Moreno por Andrés Sarmiento; Juan Bauzá por Andrés Felipe Román; Dairon Asprilla por Nicolás Rodríguez.

Millonarios: Danovis Banguero por Sebastián Valencia; Stiven Vega por Mateo García; Beckham Castro por Rodrigo Contreras; Édgar Elizando por Andrés Llinás.

Goles

Atlético Nacional: Nicolás Rodríguez.

Millonarios: Rodrigo Contreras (x2) y Leonardo Castro.

Amonestados

Atlético Nacional: Milton Casco, Andrés Felipe Román y David Ospina.

Millonarios: Sebastián Valencia, Dairon Asprilla y Rodrigo Contreras.