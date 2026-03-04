Fabián Bustos: "Rodrigo Contreras es un animal; Millonarios hizo un partidazo y estoy feliz"

Millonarios silenció el estadio Atanasio Girardot. Este miércoles 4 de marzo, venció 1-3 a Atlético Nacional, con goles de Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, por duplicado, avanzando a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Razón por la que el entrenador, Fabián Bustos, no ocultó su alegría en rueda de prensa, elogiando al delantero argentino, pero, en general, felicitando a su equipo por la hazaña conseguida. Además, le envió un mensaje a la hinchada 'embajadora'.

¿Cuál es su análisis del partido?

"Ellos nos dominaron por momentos, es verdad, pero estoy agradecido con los jugadores porque hicieron un partidazo contra un equipo que no había perdido de local y al que, además, hacerle tres goles no es fácil, y la clave fue defender bien, sacarles la pelota y lo hicimos por momentos. Se jugó atacando como nos gusta, por afuera, con los dos delanteros frontal. Ellos tenían mucha gente en ofensiva, pero me voy feliz por lo de los jugadores. Llevamos un mes y soy bendecido por como preparan los partidos, se entrenan, hacen de todo por sacar esto adelante. Hubo esfuerzo, entrega y compromiso táctico. Sabíamos lo que queríamos y la forma. Le dedicamos esto a los hinchas".

¿Qué ha hablado con Sergio Mosquera?

"Es un chico que ya salió campeón, entonces sabe lo que es jugar al máximo nivel. Trabaja bien, se esfuerza, corrige, se prepara, es el central más rápido que tenemos y ha respondido. Se jugó contra un gran equipo, de jerarquía, que es de los mejores equipos del fútbol colombiano, y el mérito de ganarle en casa es impresionante".

¿Qué decir de Rodrigo Contreras?

"Los delanteros que tenemos, me encantan. Ahora, el partido que hizo, la entrega, fue tremenda, es un animal. Igual que lo de Leonardo Castro. Radamel Falcao García aún no está al 100%, entonces no se puso en cancha. Les pedimos que para asegurar el partido, fuéramos a buscar el segundo tanto en la parte complementaria y se consiguió".