Diego Arias: "No es momento de tomar decisiones sobre mi continuidad en Atlético Nacional"

Atlético Nacional no le cumplió a su gente. Este miércoles 4 de marzo y ante más de 40.000 hinchas, en el estadio Atanasio Girardot, perdió 1-3 con Millonarios, donde anotaron Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, por duplicado, y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Dicho torneo internacional era el gran objetivo del club antioqueño en el 2026 y, por eso, uno de los principales señalados fue el entrenador, Diego Arias.

Justamente, el estratega habló en rueda de prensan y explicó qué pasó en el desarrollo del encuentro. De igual manera, respondió a quienes piden por su salida de la institución y, por último, le habló a la hinchada, afirmando que está igual o más golpeado, teniendo en cuenta que, junto a su cuerpo técnico, llevaban un largo tiempo preparando este compromiso.

¿Cómo vio el partido?

"Tuvimos acercamientos hasta que llegó el empate. Infortunadamente, llegó el gol de la ventaja por el penalti. Sentía que estábamos cerca, pero pasó eso. Después, en la segunda parte, no tuvimos claridad, pero se generó. Buscamos de todas las maneras, haciendo cambios para tener más jugadores en el área. Sin embargo, no fue lo bueno que hubiéramos querido. No se logró el objetivo".

Millonarios venció a Atlético Nacional y clasificó en la Copa Sudamericana 2026 Colprensa

¿Ha pensado en irse?

"Entiendo la frustración, sentimiento y tristeza de la gente, porque para nosotros también fue un golpe grande, ya que invertimos tiempo y energía para organizar una plantilla como esta, pero no es momento de tomar decisiones apresuradas. Seguramente, cuando estemos más tranquilos, se va a analizar. Igual, entiendo a la hinchada, ya que es un golpe fuerte para los que estamos en esta institución".



¿Qué tanto entiende de la importancia de este juego?

"Claro que la sabíamos. La planificación se tuvo en cuenta para llegar con jugadores frescos por sus características, el rival, en fin. Desde afuera, pueden ver unas cosas, pero adentro se saben otras más. Los cambios tuvieron que ver con el fin de generar situaciones, hacerle daño al rival. Créanme que entiendo la frustración del hincha".