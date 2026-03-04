Síguenos en:
Gol Caracol  / Millonarios no celebró en la cancha del Atanasio, pero sí en el camerino, tras 3-1 a Nacional

A través de un video que publicó Rodrigo Contreras en sus redes sociales, se observó cómo fueron los festejos de Millonarios, luego de ganar en Copa Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Millonarios celebró en el estadio Atanasio Girardot, tras vencer a Atlético Nacional por Copa Sudamericana
Colprensa

