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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Olympiacos y Gustavo Puerta celebraron en Europa League; 2-1 sobre Jagiellonia

Olympiacos y Gustavo Puerta celebraron en Europa League; 2-1 sobre Jagiellonia

Este miércoles, Olympiacos debutó en la Europa League con victoria sobre el Jagiellonia. El colombiano Gustavo Puerta jugó 12 minutos con los griegos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Gustavo Puerta con Olympiacos.
Gustavo Puerta con Olympiacos.
Olympiacos.

El Olympiacos obtuvo los tres puntos de la victoria en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, derrotando a la Jagiellonia por 2-1 en el estadio “G. Karaiskakis”. A pesar de que los “rojiblancos” se pusieron por detrás en el marcador durante el partido, lograron darle la vuelta al resultado y conseguir la victoria por 2-1.

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El Olympiacos se puso por detrás en el marcador al minuto 20 con un gol de Szmyt. La remontada para la Leyenda llegó con los goles de González y Yaremchuk en los minutos 43 y 84, respectivamente.

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OLYMPIACOS (Imanol Alguacil): Ortega, Saliakas, Retsos (82′ Pedersen), Pirola, Bruno (46′ Tiknizyan), Freuler, Hezze (77′ Bailey), Chiquinho (77′ Puerta), Martins, Zota Silva, Gonzalez (62′ Yaremchuk).

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Jagiellonia (Adrian Siemieniec): Abramowicz, Wojtuszek, Vital, Konstantopoulos, Montoia, Imaz (63′ Sylla), Romanczuk (46′ Kozlowski), Klynge (63′ Finndell), Conceicao (87′ Agbonifo), Szmyt, Prelec (75′ Lozano).

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