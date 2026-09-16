Olympiacos y Gustavo Puerta celebraron en Europa League; 2-1 sobre Jagiellonia

El Olympiacos obtuvo los tres puntos de la victoria en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, derrotando a la Jagiellonia por 2-1 en el estadio “G. Karaiskakis”. A pesar de que los “rojiblancos” se pusieron por detrás en el marcador durante el partido, lograron darle la vuelta al resultado y conseguir la victoria por 2-1.

El Olympiacos se puso por detrás en el marcador al minuto 20 con un gol de Szmyt. La remontada para la Leyenda llegó con los goles de González y Yaremchuk en los minutos 43 y 84, respectivamente.

OLYMPIACOS (Imanol Alguacil): Ortega, Saliakas, Retsos (82′ Pedersen), Pirola, Bruno (46′ Tiknizyan), Freuler, Hezze (77′ Bailey), Chiquinho (77′ Puerta), Martins, Zota Silva, Gonzalez (62′ Yaremchuk).

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Jagiellonia (Adrian Siemieniec): Abramowicz, Wojtuszek, Vital, Konstantopoulos, Montoia, Imaz (63′ Sylla), Romanczuk (46′ Kozlowski), Klynge (63′ Finndell), Conceicao (87′ Agbonifo), Szmyt, Prelec (75′ Lozano).