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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias y Palmeiras sufrieron más de la cuenta en Copa Libertadores; 4-3 en penaltis sobre LDU

Jhon Arias y Palmeiras sufrieron más de la cuenta en Copa Libertadores; 4-3 en penaltis sobre LDU

Este miércoles, Palmeiras avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores luego de vencer en penaltis a Liga de Quito. Jhon Arias figuró en los 85 minutos que estuvo en cancha.

Por: EFE
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Jhon Arias en LDU vs. Palmeiras.
Jhon Arias en LDU vs. Palmeiras.
afp.

Palmeiras gana 4-3 en penales a Liga de Quito y pasa a las semis de la Libertadores 2026. En la serie todo quedó igualado 3-3, luego de una agónica remontada de los ecuatorianos en el juego de vuelta; anotaron dos goles en los últimos tres minutos.

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