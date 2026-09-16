Jhon Arias y Palmeiras sufrieron más de la cuenta en Copa Libertadores; 4-3 en penaltis sobre LDU

Palmeiras gana 4-3 en penales a Liga de Quito y pasa a las semis de la Libertadores 2026. En la serie todo quedó igualado 3-3, luego de una agónica remontada de los ecuatorianos en el juego de vuelta; anotaron dos goles en los últimos tres minutos.
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Palmeiras gana 4-3 en penales a Liga de Quito y pasa a las semis de la Libertadores 2026. En la serie todo quedó igualado 3-3, luego de una agónica remontada de los ecuatorianos en el juego de vuelta; anotaron dos goles en los últimos tres minutos.
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