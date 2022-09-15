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Gol Caracol  / Olympiakos

Olympiakos

Rodinei
Gol Caracol

Olympiacos, nuevo equipo de Gustavo Puerta, anunció importante salida; jugará con Neymar en Santos

Gustavo Puerta, jugador colombiano.
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Gustavo Puerta y su mensaje a los hinchas de Olympiacos; "vengo a ganar, no me gusta perder en nada"

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James Rodríguez, volante colombiano
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James Rodríguez, listo para otro reto con Olympiacos: convocado para enfrentar a Levadiakos

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James Rodríguez, muy participativo, en el 1-1 del polémico clásico, entre Olympiacos y Panathinaikos

James Rodríguez, jugador colombiano en Olympiacos
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Vea el gol de James Rodríguez hoy, con Olympiacos vs. Lamia, en la Liga de Grecia

Olympiacos
Gol Caracol

Olympiacos igualó 1-1 con Friburgo y quedó eliminado de la Europa League

James Rodríguez, jugador de Olympiacos
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