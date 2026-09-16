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Gol Caracol  / Dayro Moreno celebró su cumpleaños con un golazo de taco en Once Caldas vs. Tolima

Dayro Moreno celebró su cumpleaños con un golazo de taco en Once Caldas vs. Tolima

Once Caldas abrió la cuenta sobre Deportes Tolima con una gran anotación de Dayro Moreno, quien este miércoles está cumpliendo 41 años. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Dayro Moreno celebrando su gol contra Deportes Tolima.
Dayro Moreno celebrando su gol contra Deportes Tolima.
COLPRENSA.

Este miércoles, en el estadio Palogrande, en Manizales, Once Caldas se puso en ventaja sobre Deportes Tolima con un golazo de Dayro Moreno.

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A los ocho minutos, a Juan David Cuesta le quedó una pelota en el área y lanzó un pase al centro y Moreno Galindo anotó con un taquito.

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El oriundo de El Chicoral está cumpliendo 41 años este 16 de septiembre.

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Vea el gol de Dayro Moreno:

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