Dayro Moreno celebró su cumpleaños con un golazo de taco en Once Caldas vs. Tolima

Este miércoles, en el estadio Palogrande, en Manizales, Once Caldas se puso en ventaja sobre Deportes Tolima con un golazo de Dayro Moreno.
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A los ocho minutos, a Juan David Cuesta le quedó una pelota en el área y lanzó un pase al centro y Moreno Galindo anotó con un taquito.
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El oriundo de El Chicoral está cumpliendo 41 años este 16 de septiembre.
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Vea el gol de Dayro Moreno:
⚽🤩 ¡Gol del cumpleañero! ¡Dayro Moreno pone a ganar a Once Caldas contra Tolima en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/TMjtZzFb5U— Win Sports (@WinSportsTV) September 16, 2026