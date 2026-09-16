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Gol Caracol  / Fue figura en Europa y anunció su retiro de la Selección de Venezuela

Fue figura en Europa y anunció su retiro de la Selección de Venezuela

Este miércoles, a través de un emotivo video en redes sociales compartió un sentido mensaje de despedida de la 'Vinotinto'. ¡Acá le contamos de quién se trata!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Jugadores de la Selección Venezuela para el partido contra Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas
Jugadores de la Selección Venezuela para el partido contra Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas
AFP

El centrocampista Tomás Rincón, uno de los mayores exponentes del fútbol venezolano, anunció este miércoles su retiro como jugador tras dos décadas de carrera.

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Rincón, de 38 años, se encontraba sin equipo desde julio cuando el Santos de Brasil rescindió su contrato luego de tres temporadas con un rendimiento discreto.

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"Llegó el momento de cerrar una etapa que durante tantos años fue mi vida y no es fácil poner en palabras lo que significa para mí despedirme del fútbol como jugador", dijo el excapitán de la Vinotinto en un video publicado en sus redes sociales.

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Aguerrido volante de primera línea, el General pone así fin a una carrera en la que acumuló 143 apariciones con la selección venezolana, en la que debutó en 2008, y 576 partidos a nivel de clubes.

Debutó en la primera división venezolana a los 19 años con el Zamora FC en 2007. Luego pasó brevemente al Deportivo Táchira, desde donde saltó a Europa con una cesión al Hamburgo alemán.

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Tras cinco temporadas en la Bundesliga pasó el mayor tramo de su carrera (2014-2023) en Italia, donde defendió los colores del Génova, el Torino, la Sampdoria y la Juventus.

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Con la Vecchia Signora ganó dos de sus tres coronas como profesional, la liga y la copa italianas en 2017. Con el Santos, el viejo equipo de Pelé, obtuvo el título de la segunda división brasileña en 2024.

"Desde niño soñé con llegar lejos, pero nunca imaginé todo lo que este camino me permitiría vivir", rememora en su video de despedida.

Formó parte de las plantillas vinotinto que quedaron a tan solo dos puntos del repechaje en las eliminatorias sudamericanas para los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Norteamérica 2026, lo más cerca que ha estado Venezuela de un cupo mundialista.

También fue clave en el cuarto lugar alcanzado en la Copa América 2011, la mejor participación del país en la competencia.

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Asumió la capitanía de la Vinotinto en 2015 tras el retiro de otro emblema del mediocampo venezolano, Juan Arango. Mantuvo ese rol por una década.

Sin entrar en detalles asomó que se mantendrá en el mundo del fútbol.

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"Hoy termina mi etapa como jugador, pero no mi relación con el fútbol. Sería imposible, el fútbol fue una parte de quien soy y siempre lo hará", afirmó.

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