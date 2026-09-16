Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de La Liga de España, tras Barcelona 7-2 Racing de Santander

Así quedó la tabla de posiciones de La Liga de España, tras Barcelona 7-2 Racing de Santander

Con goles de Joao Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal, triplete de Raphinha y un tanto en propia puerta de Asier Villalibre, Barcelona ganó y es líder en solitario.

Por: EFE
Actualizado: 16 de sept, 2026
Comparta en:
Raphinha y Lamine Yamal celebran la victoria de Barcelona sobre Racing de Santander, en La Liga
Raphinha y Lamine Yamal celebran la victoria de Barcelona sobre Racing de Santander, en La Liga
AFP

Barcelona goleó 7-2 al Racing de Santander este miércoles en la sexta fecha de LaLiga en el Camp Nou, con un triplete de Raphinha, mientras el Atlético también superó cómodamente 4-0 a Osasuna.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El Barcelona sigue en modo apisonadora contando sus partidos ligueros por victorias para seguir comandando con holgura la clasificación del campeonato con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Últimas noticias

Jugadores de la Selección Venezuela para el partido contra Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas
Gol Caracol

Fue figura en Europa y anunció su retiro de la Selección de Venezuela

Diego Forlán, director técnico de la Selección Uruguay, dio a conocer su primera convocatoria
Gol Caracol

La Selección Uruguay convocó a jugador del fútbol colombiano; Diego Forlán sorprendió

Joao Cancelo abrió pronto el marcador con un disparo lejano (8') en un partido que el Barcelona dominó sin problemas a un recién ascendido al que ahogó con su presión.

Publicidad

Raphinha hizo el 2-0 al transformar un penal del que él mismo había sido la víctima (25').

El brasileño volvería a ver puerta al filo del descanso al recibir en el área (42') y en la segunda parte de penal (67') para alcanzar los nueve goles en LaLiga.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El capitán azulgrana lidera la tabla de goleadores ligueros con dos tantos de ventaja sobre su compañero Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Publicidad

El Racing sólo podía intentar romper la presión con balones largos y contraataques aprovechando la defensa adelantada azulgrana.

Maguette tiró de velocidad para hacer el tanto visitante (31) y dar algo de aire a su equipo, pero un tiro de Cancelo desviado por Villalibre a su portería (36') anuló el tanto racinguista.

A la vuelta del descanso, el portero barcelonista Joan García fue sustituido por Wojciech Szczesny.

Un error del meta polaco en un control de balón permitió al marroquí Zabiri robar y marcar a puerta vacía el segundo del Racing (65').

Publicidad

Con el partido más que decidido, Gabriel Jesus se unió a la fiesta con un tiro desde el centro del área (79') y Lamine Yamal, que había fallado un penal, remató una asistencia de Karim Adeyemi (89') para el 7-2 definitivo.

Tabla de posiciones de La Liga de España, tras Barcelona 7-2 Racing de Santander

PosiciónClubPJDGPTS
1Barcelona6+2218
2Real Madrid6+1115
3Atlético Madrid6+813
4Sevilla6+313
5Real Betis5+112
6Alavés6+510
7Deportivo6+29
8RCD Espanyol6+27
9Athletic5+17
10Racing de Santander6-57
11Rayo Vallecano6-57
12Real Sociedad6-57
13Osasuna6-77
14Levante5-25
15Getafe5-35
16Celta de Vigo6-34
17Valencia C. F.6-84
18Málaga5-63
19Villarreal5-32
20Elche C. F.6-82
Relacionados

Barcelona FC

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad