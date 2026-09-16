Así quedó la tabla de posiciones de La Liga de España, tras Barcelona 7-2 Racing de Santander

Barcelona goleó 7-2 al Racing de Santander este miércoles en la sexta fecha de LaLiga en el Camp Nou, con un triplete de Raphinha, mientras el Atlético también superó cómodamente 4-0 a Osasuna.

El Barcelona sigue en modo apisonadora contando sus partidos ligueros por victorias para seguir comandando con holgura la clasificación del campeonato con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Joao Cancelo abrió pronto el marcador con un disparo lejano (8') en un partido que el Barcelona dominó sin problemas a un recién ascendido al que ahogó con su presión.

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Raphinha hizo el 2-0 al transformar un penal del que él mismo había sido la víctima (25').



El brasileño volvería a ver puerta al filo del descanso al recibir en el área (42') y en la segunda parte de penal (67') para alcanzar los nueve goles en LaLiga.

El capitán azulgrana lidera la tabla de goleadores ligueros con dos tantos de ventaja sobre su compañero Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

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El Racing sólo podía intentar romper la presión con balones largos y contraataques aprovechando la defensa adelantada azulgrana.

Maguette tiró de velocidad para hacer el tanto visitante (31) y dar algo de aire a su equipo, pero un tiro de Cancelo desviado por Villalibre a su portería (36') anuló el tanto racinguista.

A la vuelta del descanso, el portero barcelonista Joan García fue sustituido por Wojciech Szczesny.

Un error del meta polaco en un control de balón permitió al marroquí Zabiri robar y marcar a puerta vacía el segundo del Racing (65').

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Con el partido más que decidido, Gabriel Jesus se unió a la fiesta con un tiro desde el centro del área (79') y Lamine Yamal, que había fallado un penal, remató una asistencia de Karim Adeyemi (89') para el 7-2 definitivo.

Tabla de posiciones de La Liga de España, tras Barcelona 7-2 Racing de Santander