"Pasaron tres técnicos por Sao Paulo y James Rodríguez no respondió"

Todo indica que será cuestión de horas para que Sao Paulo anuncie oficialmente la marcha de James Rodríguez del 'tricolor paulista'. Y es que en las últimas informaciones que reportan desde territorio brasileño apuntan que solo faltarían un par detalles para rescindir la vinculación del volante cucuteño con dicho club. Precisamente, el presidente de elenco brasileño, Julio Casares, habló de este tema y lo que dijo sobre el colombiano sorprendió bastante.

El dirigente habló claro del '10' de la Selección Colombia y de los motivos que pudieron acabar en la salida de éste. De otro lado, sostuvo que si bien no se arrepienten de ficharlo, lamentó que Rodríguez Rubiono haya conseguido esa regularidad para tratar de ganarse un lugar en el once inicial.

¿Qué dijo el presidente de Sao Paulo sobre James Rodríguez y su rescisión de contrato?

Así las cosas, Casares dialogó con 'Arquibancada Tricolor' y allí manifestó lo siguiente: "Cuando fichamos a James, fue sin duda un gran fichaje. Si hoy fue el mejor jugador de la Copa América es porque lo vimos bien, pero sucede que algunas contrataciones tienen adecuación técnica y otras no. Pasaron tres técnicos, Dorival, Carpini y Zubeldía, y no respondió, no consiguió jugar".

James Rodríguez, volante colombiano del Sao Paulo, en medio de un partido de Copa Sudamericana AFP

Pero ahí no pararon las declaraciones del dirigente del 'tricolor paulista', ya que continuó afirmando que "para jugar en el Sao Paulo, un jugador necesita tener interés y ganas, pero no digo que no las tenga (James Rodríguez). Aquí jugará el que quiera jugar en el club, Rescindir el contrato será bueno para James y Sao Paulo. Y repito, su fichaje fue bueno y lo demostró con el título de mejor jugador de la Copa América".

Aquí las declaraciones del presidente de Sao Paulo, Julio Casares:

🎙️ Julio Casares falou ao @arqtricolor sobre a rescisão de James Rodríguez: “A rescisão contratual será boa para o James e para o São Paulo. E repito: a contratação dele foi boa e ele provou com o título de melhor jogador da Copa América”. pic.twitter.com/IZFBaYkpbZ — Gabriel Sá (@OGabrielSa) July 22, 2024

Por ahora, el volante cucuteño de 33 años, se encuentra en periodo de vacaciones luego de cumplir una buena actuación en la Copa América con la Selección Colombia, que quedó subcampeona del certamen de la Conmebol. James Rodríguez fue elegido como el 'MVP' del campeonato, al reportarse con seis asistencias y un gol. Buenos números para el exjugador del Real Madrid y del Porto.