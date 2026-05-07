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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Penalti fallado de Juan Fernando Quintero, en Carabobo vs River Plate, por Copa Sudamericana

Penalti fallado de Juan Fernando Quintero, en Carabobo vs River Plate, por Copa Sudamericana

El colombiano Juan Fernando Quintero tuvo la chance de abrir el marcador en el partido de este jueves, en Venezuela, en el primer tiempo, pero erró su remate de penalti, al minuto 26 del encuentro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de may, 2026
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Juan Fernando Quintero Carabobo River Plate
Juan Fernando Quintero en Carabobo vs River Plate - Foto:
AFP

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