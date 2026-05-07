Penalti fallado de Juan Fernando Quintero, en Carabobo vs River Plate, por Copa Sudamericana

En el partido que River Plate empató 1-1 con Carabobo en la fecha 4 de la Copa Sudamericana, el colombiano Juan Fernando Quintero fue noticia por unas de cal y otras de arena en dicho compromiso, ya que aunque dio una asistencia, falló un penalti.

Al minuto 26, cuando el compromiso estaba igualado sin goles en Venezuela, el mediocampista antioqueño tuvo la chance de romper el cero en el marcador, pero desde los once pasos cobró y el arquero Lucas Bruera le adivinó su remate y se lo atajó.

A pesar de eso, al 59', Juan Fernando Quintero cobró un gran tiro de esquina que aprovechó Maximiliano Meza para el 1-0 parcial. Sin embargo, al 77', Carabobo consiguió empatar con un penalti convertido por Matías Núñez.

Penalti errado por Juan Fernando Quintero en Carabobo 1-1 River Plate:



¡¡BRUERA SE QUEDÓ CON EL PENAL DE JUANFER!!



Quintero pateó al medio y el arquero de Carabobo tapó con las piernas para evitar el 1-0 de River.



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