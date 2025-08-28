Periodista pone en duda lesión de Jhon Durán, en Fenerbahçe; "sin motivo aparente"

Jhon Durán y Fenerbahçe se despidieron de la chance de estar en la ronda principal de la Champions League (fase liga), tras perder 1-0 con el Benfica (Portugal) el miércoles en la vuelta de los play offs de dicho certamen internacional.

Pero más allá de la derrota y eliminación de la Liga de Campeones el futbolista colombiano fue noticia luego de a falta de un minuto tirarse al suelo por una posible lesión muscular, cuando su equipo necesitaba empatar el encuentro. Eso generó molestia en su técnico Jhon Durán y también en la prensa turca, que hasta pusieron en duda las molestias del joven futbolista.

De hecho, ese tema también ha tenido trascendencia en nuestro país ya que en las próximas horas se dará a conocer los convocados a la Selección Colombia de cara a los partidos contra Bolivia (4 de septiembre) y Venezuela (9 de septiembre), en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.



A Jhon Durán no le creen su lesión en Fenerbahçe

El periodista Serdar Ali Çelikler decidió opinar sobre el futbolista antioqueño, señalando que “estuvo constantemente en el suelo durante todo el partido, y luego volvió a caerse en el último minuto sin motivo aparente”.

Además, otro comunicador turco lo criticó por las constantes molestias y no estar en el nivel físico de un jugador de su edad: “No entiendo la situación de Jhon Durán. ¿Cómo puede un jugador de 20 años lesionarse en media hora? Y cuando es titular, apenas llega a los 60. No con este ritmo”, señaló Erman Özgur.

Y es que sobre el tema de su rendimiento también habló el técnico portugués José Mourinho: “Jhon no ha estado en buena forma física, ha tenido algunos problemas y no ha entrenado mucho”, explicó el DT del Fenerbahçe tras perder 1-0 con Benfica.

Por el momento el presente del jugador paisa no viene siendo el más óptimo en su regreso a Europa, tras no entrar en los planes de Al Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, por lo que las críticas no han tardado para el joven atacante.

La acción en la que Jhon Durán terminó quejándose de dolor y que prendió las alarmas en Fenerbahçe. AFP

Ahora se vienen horas importantes con relación a Jhon Durán, no solo para conocer la gravedad de su lesión y si estará este fin de semana en el partido contra el Gençlerbirliği (domingo 31 de agosto), sino con la expectativa de si será incluido en la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para los encuentros frente a Bolivia y Venezuela, por Eliminatorias Sudamericanas, en especial tras lo ocurrido en su última citación a la 'tricolor', en la que lo sacaron en el entretiempo contra Perú, en Barranquilla, y luego salió por un dolor de espalda, que lo hizo quedar afuera del enfrentamiento contra Argentina.