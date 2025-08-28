Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Periodista pone en duda lesión de Jhon Durán, en Fenerbahçe; "sin motivo aparente"

Periodista pone en duda lesión de Jhon Durán, en Fenerbahçe; "sin motivo aparente"

Tras la eliminación del equipo turco de la Champions League y las molestias al último minuto de Jhon Durán, el delantero colombiano genera dudas y recibe críticas fulminantes.