Polémica con Luis Díaz y su posición en gol de Liverpool vs. Everton; a Slot no le gusta la regla

Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador de la victoria 1-0 de Liverpool frente a Everton, en el derby de Merseyside. El colombiano volvió a brillar con los ‘reds’ y fue importante en el triunfo, que los sigue acercando para asegurar el título de la Premier League, donde ya tiene asegurado gran parte del trabajo.

El guajiro, además, dio la asistencia del único gol del encuentro marcado por el portugués Diogo Jota, quien aprovechó el buen pase de ‘Lucho’ para sacar una gran jugada y sacar un fuerte remate, que fue imposible para Jordan Pickford.

Sin embargo, esta anotación ha dejado polémica por la posición en la que estaba ubicado Luis Díaz, antes de recibir el balón. En la previa de la acción, Ryan Gravenberch le puso una pase filtrado al colombiano que estaba en fuera de lugar; pero la pelota no llegó a su destino, sino que fue rechazada por el defensor James Tarkowski.

Posteriormente y tras un rebote, el balón llegó a los píes de Díaz Marulanda, que ya estaba en posición legal y le sirvió la pelota a Jota para que anotara.

Los jugadores del Everton mostraron su molestia, pues consideraron que Luis Díaz había interferido en la acción, cuando estaba inhabilitado. Esa no fue la conclusión a la que llegó el cuerpo arbitral, que dio el gol como válido.

Incluso, tras el encuentro habló Jordan Pickford, arquero y capitán de los ‘toffees’: "No soy árbitro y no creo que quiera serlo jamás. Ojalá tengamos una mejor explicación, porque Díaz está fuera de juego al mirar la imagen. Lo que se diga, no lo sé. Creo que Tarky lo ve, porque si ves a alguien detrás, tu decisión es diferente, pero eso lo tienen que explicar los árbitros.

Pero las reacciones no solamente llegaron por parte del Everton, sino que Arne Slot, técnico del Liverpool, también se pronunció al respecto: “Creo que siempre es bueno que, si creen haber cometido un error, lo reconozcan, y sabemos que los errores los cometemos nosotros, jugadores, árbitros... Muchos comentaristas que no son del Liverpool también lo tuvieron claro, así que es bueno que lo hayan dicho”.

"Concedí un gol así cuando jugaba en el Feyenoord contra el Atlético. El juez de línea levantó el banderín, pero el VAR intervino y dijo que el jugador no interfería. No estuve de acuerdo. No me gusta esa regla. La mayoría de los equipos que presionan alto quieren llegar al centro del campo y, cuando el portero se lanza en largo, Virgil y Konaté buscan un duelo con un jugador fuera de juego. La regla se aplicó correctamente, lo cual es bueno para nosotros. Pero no me gusta", agregó Slot".

Así fue el gol del Liverpool:

