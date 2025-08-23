Catalina Usme, qué golazo: vea acá el tanto de la colombiana con Universitario de Deportes

Catalina Usme es una de las grandes figuras de la Selección Colombia femenina, y quien tras su paso por el fútbol europeo con el Galatasaray, decidió retornar al balompié sudamericano ahora luciendo los colores de Universitario en la Liga peruana.

La talentosa de nuestro país no pudo tener un mejor debut con su nuevo equipo, al marcar un golazo de zurda de tiro libre y así vencer la resistencia de la guardameta del Flamengo FBC. Usme Pineda fue la encargada de poner el sexto en el marcador, al minuto 89, para Universitario con un gran cobro que superó la barrera y se 'clavó' en el palo derecho.

Su club terminó imponiéndose 7-0 a Flamengo FBC, este sábado 23 de agosto.



Vea acá el golazo de Catalina Usme HOY en Universitario vs. Flamengo FBC: