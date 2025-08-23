Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver EN VIVO la etapa 2; primer final en alto

La Vuelta a España 2025 tendrá su segunda etapa el domingo 24 de agosto sobre un trayecto de 156,9 kilómetros entre las poblaciones Alba y Limone Piamonte, en el norte de Italia, región en la que se programaron las primeras 3 fracciones.

Será un recorrido plano con un único premio de montaña en los últimos 10 kilómetros, cuando la carretera se inclinará hasta la meta en un alto de segunda categoría.

Además, las fugas seguramente estarán a la orden del día y los llamados a encabezar la clasificación general empezarán a mostrar sus cualidades y a tratar de hacer diferencia con sus rivales.

Entre los llamados a pelear arriba están el danés Jonas Vingegaard, el colombiano Egan Bernal, el portugués Joao Almeida y el local Juan Ayuso, entre otros, como los ‘escarabajos’ de la robusta legión de pedalistas ‘cafeteros’ que en su mayoría son escaladores, entre los que se encuentran: Santiago Buitrago, Esteban Chaves, Sergio Andrés Higuita y Juan Guillermo Martínez.

Publicidad

Las acciones de la jornada se podrán ver en directo en Colombia a través de la señal abierta de televisión y vía web.

Publicidad

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 2

La transmisión irá desde las 6:30 de la mañana en Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 2 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: domingo 24 de agosto

⦁ Trayecto: 159,6 km (Alba-Limone Piemonte, Italia)

⦁ Perfil: montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 7:15 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 7:15 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 7:15 a. m.