Histórico del fútbol colombiano advirtió a Hernán Torres: "Puede terminar como David González"

Este sábado 23 de agosto, Millonarios se enfrentará a Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, por la octava jornada del fútbol profesional colombiano y con el único objetivo de obtener su primera victoria para así tomar un aire desde el último lugar de la tabla. Si bien ya fue anunciado como su nuevo DT, Hernán Torres estará desde las tribunas, analizando al conjunto azul para lo que será su debut en el banquillo, el próximo martes contra el Real Cartagena por Copa Colombia.

El reto no es nada fácil para el entrenador de 64 años, quien ya tuvo un paso por el embajador entre el 2012 y el 2013, de hecho, en las últimas horas, previo a este encuentro entre Millonarios y Junior, el estratega recibió una dura advertencia por parte de un histórico futbolista de nuestro país.

Se trata de Faustino Asprilla, quien en una entrevista para la cadena de ESPN, le envío un fuerte mensaje a Torres. “Si usted no les hace gastar platica a los dirigentes va a terminar como el técnico anterior (David González), a punta de jugadores libres no se puede, el único equipo que consigue buenos jugadores libres es el Real Madrid”, le dijo el jugador con pasado en Nacional, Parma, Newcastle y Selección Colombia.

Faustino Asprilla, exjugador colombiano que jugó en Nacional, Parma, Necastle, entre otros equipos AFP

Torres no tuvo temor en responder y dejó la siguiente frase: “La única opción son jugadores libres, miraremos los cupos, en base a eso, toca defenderlos con lo que tenemos, ya en enero se reestructurará la plantilla debido al rendimiento en este semestre”, sentenció.

Adicionalmente, el DT dejó en claro que desde la parte administrativa hay un solo objetivo. “Los dirigentes quieren que Millonarios sea campeón, primero hay que reaccionar y está obligado a ser campeón, pero hay que sumar de a tres puntos primero y luego tener una racha importante", concluyó.

Lo único cierto es que Torres deberá poner a volar a Millonarios, puesto que la desventaja en puntos ya es alta y deberá hacer una campaña casi perfecta en lo que resta del todos contra todos para conseguir ese anhelado cupo entre los ocho mejores del campeonato.