Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Histórico del fútbol colombiano advirtió a Hernán Torres: "Puede terminar como David González"

Histórico del fútbol colombiano advirtió a Hernán Torres: "Puede terminar como David González"

Uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestro país no tuvo pelos en la lengua y le habló claro y fuerte a Hernán Torres, quien acaba de asumir como nuevo DT de Millonarios.